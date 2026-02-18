Palermo, seduta mattutina verso il Sudtirol: il report

Il Palermo ha proseguito oggi, 18 febbraio, la preparazione in vista della sfida casalinga contro il Sudtirol. Sotto la guida di Filippo Inzaghi, la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Torretta per un allenamento focalizzato sulle situazioni di gioco offensive.

La sessione è iniziata con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione mirata sui cross. Successivamente, i rosanero hanno disputato una partita a metà campo, prima di concludere la seduta con un esercizio che ha messo l’accento sulle combinazioni offensive e sui tiri in porta.

Il team si prepara con determinazione alla prossima gara, cercando di affinare gli automatismi in vista dell’importante impegno contro gli altoatesini.