Palermo, seduta mattutina verso il Sudtirol: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Il Palermo ha proseguito oggi, 18 febbraio, la preparazione in vista della sfida casalinga contro il Sudtirol. Sotto la guida di Filippo Inzaghi, la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Torretta per un allenamento focalizzato sulle situazioni di gioco offensive.

La sessione è iniziata con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione mirata sui cross. Successivamente, i rosanero hanno disputato una partita a metà campo, prima di concludere la seduta con un esercizio che ha messo l’accento sulle combinazioni offensive e sui tiri in porta.

Il team si prepara con determinazione alla prossima gara, cercando di affinare gli automatismi in vista dell’importante impegno contro gli altoatesini.

