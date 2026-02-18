Pierozzi: «A Palermo calore incredibile. Cucina? Mi piace la pasta con le sarde»

Il difensore del Palermo FC, Niccolò Pierozzi, è intervenuto ai microfoni di Giulia Fazio e Davide Cammarata per RGS, nel corso della rubrica Rgs feat, raccontando aneddoti personali e professionali tra ricordi, spogliatoio e vita in città.

Tra campo e cucina: amore per la Sicilia

Parlando di gastronomia siciliana, Pierozzi ha rivelato con semplicità il suo piatto preferito: «La pasta con le sarde mi piace molto». Una scelta che racconta non solo il gusto personale, ma anche un’integrazione autentica con il territorio, fatta di sapori e abitudini che ormai sente proprie.

Il legame con Palermo

Il rapporto con la città va però ben oltre la cucina. Ripensando alla prima foto pubblicata con la maglia rosanero, il difensore ha ricordato il momento del suo arrivo: «Ero in Inghilterra, mi ricordo che ero appena arrivato». Un passaggio che segna l’inizio della sua avventura in Sicilia.

Oggi le sensazioni sono chiare e profonde: «Mi trovo veramente bene. Ho giocato tanti anni al Sud, ma come Palermo per calore e bellezza è incredibile». Parole importanti, soprattutto considerando le sue origini: «Vengo da una città splendida come Firenze, ma anche Palermo ha mille cose da fare e da vedere».

Tra i luoghi che sente più suoi c’è il centro cittadino, che definisce senza esitazioni il suo posto del cuore: «Mi piace davvero da morire. Sono veramente contento di essere qui e spero di restarci tanti anni».