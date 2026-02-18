Non solo Desplanches: il Pescara perde anche Caligara, salterà il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file1 - 2026-02-18T151047.592

Un altro pesante infortunio per il Pescara, che si vede privato di Fabrizio Caligara. Come riportato da tuttopescaracalcio.com, il centrocampista ha subito un lieve stiramento all’adduttore durante la sfida contro l’Avellino e dovrà restare fuori per almeno un mese. Questo stop lo costringerà a saltare ben quattro partite fondamentali per la salvezza del Delfino, tra cui il match del 1° marzo contro il Palermo. Oltre alla sfida contro i rosanero, Caligara non sarà disponibile per gli incontri contro Venezia, Frosinone e Bari, mettendo ulteriormente a dura prova le scelte di mister Gorgone.

