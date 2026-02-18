Palermo-Sudtirol: promo speciale per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
palermo modena 1-1 (58) tifosi

In vista di Palermo-Sudtirol, gara valida per la 26ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, il Palermo FC ha lanciato una speciale promozione per i suoi tifosi. Come annunciato sul sito ufficiale del club, i possessori di abbonamento per la stagione 2025/2026, i titolari del LOVE PACK 3 GAMES e chi ha acquistato un biglietto per la partita di sabato 21 febbraio (ore 15:00, Stadio Renzo Barbera), potranno usufruire di uno sconto del 25% presso lo store ufficiale dello stadio, a condizione che si raggiunga il traguardo di 25.000 spettatori.

Se l’afflusso di pubblico supererà le 30.000 presenze, lo sconto salirà al 30%, premiando così la partecipazione del pubblico rosanero. Nella corrente stagione, infatti, ben sei volte il numero degli spettatori ha superato le 30.000 unità, con il record di 32.922 tifosi registrato durante Palermo-Modena lo scorso 19 ottobre.

La promozione sarà valida da domenica 22 febbraio a domenica 1° marzo e potrà essere riscattata esclusivamente presso lo store ufficiale dello Stadio Renzo Barbera (non online). Si precisa che l’offerta è personale e non cedibile.

Un’iniziativa che conferma l’importanza dei tifosi rosanero, pronti a sostenere la squadra anche sugli spalti, e a ricevere un premio tangibile per il loro calore e supporto.

Palermo-Sudtirol, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto. Le info

Altre notizie

file1 - 2026-02-18T151047.592

Dopo Desplanches, il Pescara perde anche Caligara: salterà il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina verso il Sudtirol: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file2 - 2026-02-18T143016.249

Pierozzi: «A Palermo calore incredibile. Cucina? Mi piace la pasta con le sarde»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file3 - 2026-02-18T143025.457

Pierozzi: «Vasic come un fratello per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file1 - 2026-02-18T141117.637

Pierozzi: «Che orgoglio indossare la maglia del Palermo. Con mio fratello Edoardo un legame unico»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 091338

Pescara, lacrime Desplanches: stagione finita per il portiere di proprietà del Palermo, arriva Sepe

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
aglietti

Aglietti: «In A Venezia e Monza. Ai playoff il Palermo può avere qualcosa in più delle altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
castori

Corriere dell’Alto Adige: “La svolta Südtirol. Numeri in crescita tra possesso e qualità”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (74)

Tuttosport: “Inzaghi punta sui finlandesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (119)

Giornale di Sicilia: “La regia e il feeling con il gol, Ranocchia è sempre più utile”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (112)

Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro giornate per restare attaccati alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
palermo brescia 1-0 (44) pigliacelli marotta

Repubblica: “Palermo, caos Motorizzazione. Per l’accusa Pigliacelli ha ricevuto un regalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (58) tifosi

Palermo-Sudtirol: promo speciale per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file1 - 2026-02-18T151047.592

Dopo Desplanches, il Pescara perde anche Caligara: salterà il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina verso il Sudtirol: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file2 - 2026-02-18T143016.249

Pierozzi: «A Palermo calore incredibile. Cucina? Mi piace la pasta con le sarde»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file3 - 2026-02-18T143025.457

Pierozzi: «Vasic come un fratello per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026