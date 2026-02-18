Palermo-Sudtirol: promo speciale per i tifosi rosanero

In vista di Palermo-Sudtirol, gara valida per la 26ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, il Palermo FC ha lanciato una speciale promozione per i suoi tifosi. Come annunciato sul sito ufficiale del club, i possessori di abbonamento per la stagione 2025/2026, i titolari del LOVE PACK 3 GAMES e chi ha acquistato un biglietto per la partita di sabato 21 febbraio (ore 15:00, Stadio Renzo Barbera), potranno usufruire di uno sconto del 25% presso lo store ufficiale dello stadio, a condizione che si raggiunga il traguardo di 25.000 spettatori.

Se l’afflusso di pubblico supererà le 30.000 presenze, lo sconto salirà al 30%, premiando così la partecipazione del pubblico rosanero. Nella corrente stagione, infatti, ben sei volte il numero degli spettatori ha superato le 30.000 unità, con il record di 32.922 tifosi registrato durante Palermo-Modena lo scorso 19 ottobre.

La promozione sarà valida da domenica 22 febbraio a domenica 1° marzo e potrà essere riscattata esclusivamente presso lo store ufficiale dello Stadio Renzo Barbera (non online). Si precisa che l’offerta è personale e non cedibile.

Un’iniziativa che conferma l’importanza dei tifosi rosanero, pronti a sostenere la squadra anche sugli spalti, e a ricevere un premio tangibile per il loro calore e supporto.

