Palermo-Sassuolo, al “Barbera” oltre 20.000 tifosi per una sfida cruciale: tutte le quote del match

Atmosfera delle grandi occasioni quella che si respira a Palermo. Domenica alle ore 15:00, al “Renzo Barbera”, i rosanero ospiteranno il Sassuolo in una partita fondamentale per le sorti di entrambe le squadre.

Il Palermo è a caccia di punti preziosi per migliorare il proprio piazzamento in zona playoff, mentre il Sassuolo di Fabio Grosso potrebbe festeggiare la promozione aritmetica in Serie A già nel post-partita, in attesa del risultato dello Spezia contro la Sampdoria (calcio d’inizio alle 17:15).

L’entusiasmo è alle stelle: il club rosanero ha comunicato che saranno oltre 20.000 gli spettatori presenti sugli spalti per spingere Brunori e compagni in una delle gare più importanti della stagione.

Intanto, ecco il dettaglio completo delle quote offerte dai principali operatori di scommesse:

SNAI: 1 (Palermo) 2.65 – X (Pareggio) 3.10 – 2 (Sassuolo) 2.70

Betfair: 1 2.70 – X 3.00 – 2 2.70

AdmiralBet: 1 2.60 – X 3.20 – 2 2.60

Betfair Exchange: 1 2.47 – X 2.80 – 2 2.11

Lottomatica: 1 2.65 – X 3.10 – 2 2.65

NetBet: 1 2.65 – X 3.25 – 2 2.65

888sport: 1 2.75 – X 3.15 – 2 2.63

LeoVegas: 1 2.70 – X 3.10 – 2 2.60

Tra i dati più interessanti spiccano:

La vittoria del Palermo quotata fino a 2.75 su 888sport.

Il pareggio pagato fino a 3.25 su NetBet.

La vittoria del Sassuolo proposta a quota minima 2.11 da Betfair Exchange.

Sfida apertissima dunque, con equilibrio nelle valutazioni dei bookmakers, a testimonianza di un match tutto da vivere.

I rosanero vogliono rovinare la festa agli emiliani e consolidare il proprio sogno playoff davanti a un “Barbera” gremito.