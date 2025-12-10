Palermo-Sampdoria: l’anticipo in chiaro su Prime Video
La sfida di venerdì sarà la prima gara di Serie B visibile gratuitamente per tutti gli iscritti Amazon Prime, senza necessità dell’abbonamento a LaB Channel.
L’anticipo Palermo-Sampdoria, in programma venerdì sera al “Barbera”, segnerà una novità assoluta per la Serie B. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà infatti la prima partita del campionato cadetto disponibile su Prime Video per tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime, senza costi aggiuntivi e senza la necessità di sottoscrivere l’abbonamento a LaB Channel, il canale ufficiale della Lega B ospitato proprio sulla piattaforma Amazon.
Una scelta che amplia in modo significativo la platea potenziale della sfida, permettendo anche ai tifosi non abbonati al canale dedicato di assistere all’incontro. Un test importante anche per la stessa Lega B, che continua a sperimentare formule di distribuzione pensate per aumentare la visibilità del campionato.