Palermo-Sampdoria 1-0. Henderson: «Senza tifosi non è calcio, ma questa deve essere la base»

Al termine di Palermo-Sampdoria, gara valida per la 16ª giornata di Serie BKT 2025/26 e conclusa con la vittoria dei rosanero per 1-0 al Renzo Barbera, è intervenuto Liam Henderson per analizzare la prestazione della Sampdoria. Il centrocampista blucerchiato ha parlato ai canali ufficiali del club su YouTube, soffermandosi soprattutto sul contesto della partita e sull’atteggiamento della squadra.

«Abbiamo fatto una partita sì fuori casa, senza tifosi pure e per me non è calcio senza di loro, non è nulla», ha dichiarato Henderson, evidenziando il peso dell’assenza del pubblico blucerchiato sugli spalti del Barbera.

Nonostante il risultato negativo, il centrocampista ha voluto sottolineare l’impegno mostrato dalla squadra: «Abbiamo fatto le nostre cose, peccato per il risultato. Questo deve essere la base, quando siamo tutti così, rappresentiamo la squadra».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di reagire immediatamente: «Purtroppo si è perso, bisogna archiviare il match e andremo a Padova per dare il 100%».