Palermo, ripresa degli allenamenti: lavoro differenziato verso il Padova

È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro il Padova.

I calciatori scesi in campo nella sfida di Avellino hanno svolto una seduta di lavoro aerobico, finalizzata al recupero delle energie dopo l’impegno di campionato. Il resto del gruppo, invece, ha lavorato sul campo con esercitazioni di small sided games 5 contro 5 e successivi esercizi di corsa, concentrandosi su intensità e ritmo.

La squadra proseguirà nei prossimi giorni la preparazione in vista della sfida del Barbera, ultimo impegno dell’anno solare, con Inzaghi chiamato a gestire carichi di lavoro e possibili recuperi in un momento chiave della stagione.