Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro giornate per restare attaccati alla A”

PALERMO – Quattro partite per restare attaccati al treno promozione. Il Palermo si gioca una fetta importante della stagione prima dello snodo del 14 marzo contro il Monza. È questo il quadro tracciato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che analizza il calendario e le possibili insidie della corsa alla Serie A.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i prossimi turni nascondono difficoltà per tutte le pretendenti. Venezia e Frosinone avranno tre gare su quattro in casa, mentre il Monza sarà atteso da tre trasferte impegnative. Il Palermo, invece, sarà l’unica tra le prime a dover affrontare due gare interne e due esterne, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e presentarsi al Brianteo con il morale alto.

I rosanero, attualmente a quota 48 punti, restano a ridosso delle prime posizioni: tre lunghezze dal terzo posto e quattro dalla seconda piazza occupata dal Frosinone. Ma il vero banco di prova, sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, arriverà proprio nello scontro diretto con il Monza, gara cerchiata in rosso da tempo dopo il pesante 3-0 dell’andata.

Prima di quel confronto, però, la squadra di Inzaghi dovrà massimizzare i punti contro avversarie che lottano per obiettivi diversi ma non meno insidiosi. Il Südtirol è in grande forma, il Frosinone affronterà un Empoli imprevedibile e il Monza farà visita a una Carrarese che in casa non perde dal 1° novembre.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha dimostrato di saper gestire meglio gli impegni ravvicinati rispetto ai mesi precedenti. I sette punti raccolti nelle tre gare contro Empoli, Sampdoria ed Entella sono il segnale di una squadra più matura, capace di assorbire la pressione e mantenere continuità.

La differenza, tuttavia, sarà nei dettagli. I rosanero non hanno ancora vinto contro le dirette concorrenti per la promozione e proprio questo rappresenta lo step decisivo da compiere. Arrivare allo scontro con il Monza con una classifica solida significherebbe giocarsi tutto in novanta minuti, secondo la logica dei “sei punti” che spesso decide le stagioni.

Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, queste quattro giornate non chiariranno in modo definitivo le gerarchie del campionato, ma potranno dare indicazioni forti sulla reale ambizione del Palermo. Restare agganciati alla vetta è l’obiettivo immediato. Poi sarà il campo a scrivere il verdetto.