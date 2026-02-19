Repubblica: “Pierozzi il tuttofare. Valore aggiunto rosa in difesa e in attacco”

C’è un’immagine che racconta meglio di ogni altra il momento di Pierozzi: il Barbera illuminato dal sole, le difese concentrate su Pohjanpalo e, alle spalle, l’inserimento improvviso del numero 27 che taglia l’area e scarica in rete con freddezza. È la fotografia di una crescita costante, diventata simbolo del nuovo Palermo.

Nel suo approfondimento, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo descrive l’ascesa dell’esterno destro come il manifesto del lavoro di Inzaghi: pragmatismo, intensità e capacità di leggere gli spazi. Pierozzi non è più una sorpresa. È un titolare fisso, assente soltanto contro l’Avellino per un problema muscolare, e oggi rappresenta una delle chiavi tattiche del 3-4-2-1 rosanero.

Numeri da attaccante

Cinque gol e tre assist: cifre che fanno di lui il secondo miglior marcatore della squadra. Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, non è comune che un difensore incida con questa continuità in zona gol. Eppure Pierozzi ha trasformato la corsia destra in un trampolino offensivo, diventando un equilibratore capace di coniugare copertura e profondità.

Il rapporto con Inzaghi affonda le radici nell’esperienza condivisa a Reggio Calabria. Il tecnico lo ha voluto fortemente in Sicilia, convinto che potesse essere la pietra angolare del suo sistema di gioco. «Sa dove cadrà il pallone dieci secondi prima degli altri», ha detto Inzaghi in conferenza stampa, parole riportate da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo. Un’investitura che racconta l’intesa tra allenatore e giocatore.

Incursore moderno

Pierozzi è disciplinato tatticamente, instancabile nella corsa, ma anche dotato di quella fame agonistica che lo porta a occupare con frequenza l’area avversaria. Se Pohjanpalo rappresenta il centro gravitazionale dell’attacco rosanero, Pierozzi è il pianeta che si inserisce al momento giusto, spesso sul secondo palo, sfruttando traversoni e sponde aeree.

Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la sua crescita è stata completa: migliorato nella gestione del pallone, più preciso nei cross, più attento nella fase difensiva. Un giocatore moderno che in Sicilia sembra aver trovato la sua dimensione ideale.

Il pubblico del Barbera lo ha eletto a nuovo idolo. Il City Group punta al ritorno nel calcio che conta e, se Pohjanpalo è il volto da copertina, Pierozzi è l’anima operativa di una squadra che ha ripreso a sognare. La promozione resta un obiettivo da conquistare sul campo, ma con un difensore-bomber così, il Palermo può guardare avanti con fiducia.