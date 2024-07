Palermo, Peda: «Non vedo l’ora di cominciare»

Patryk Peda è rosanero. O meglio, lo era già dall’anno scorso ma in quest’ultima stagione è rimasto in prestito alla Spal. Dionisi lo ha incluso nella lista dei convocati per il ritiro.

Attraverso il canale Whatsapp del Palermo, il calciatore ha rilasciato le sue prime parole in rosanero:

“Ciao tifosi rosanero, sono Patrick. Non vedo l’ora di cominciare, forza Palermo!”.

