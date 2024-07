Palermo, UFFICIALE: ecco Patryk Peda

Patryk Peda è rosanero. O meglio, lo era già dall’anno scorso ma in quest’ultima stagione è rimasto in prestito alla Spal. Dionisi lo ha incluso nella lista dei convocati per il ritiro. Il club attraverso i propri social gli da il benvenuto:

È un giovane difensore centrale promettente, e il suo trasferimento al Palermo potrebbe rappresentare un passo significativo nella sua carriera. È interessante notare come, nonostante la stagione negativa della SPAL, la performance di Peda sia stata sufficientemente buona da guadagnargli un posto nel ritiro estivo del Palermo a Livigno. Questo potrebbe essere un’ottima occasione per lui di mostrare il suo valore e integrarsi nel nuovo team. Essere rimasto in prestito alla SPAL anche dopo essere stato acquistato dal Palermo mostra una strategia volta a farlo maturare ulteriormente prima di entrare a far parte effettiva della squadra siciliana. Sarà interessante vedere come si adatterà e quali impatti avrà nel suo nuovo club.

Escl. Peda: «Voglio portare il Palermo in A. Bonucci il mio idolo, le mie caratteristiche…»