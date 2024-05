Escl. Peda: «Voglio portare il Palermo in A. Bonucci il mio idolo, le mie caratteristiche…»

«Non vedo l’ora di vestire la maglia del Palermo. Già da tempo coltivavo il desiderio di misurarmi con la piazza rosanero e adesso l’obiettivo sarà di giocarmi le mie carte. Voglio fornire il mio contributo per aiutare la squadra a tornare dove merita, ovvero in Serie A». Queste le parole ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Patryk Peda, difensore polacco di proprietà del Palermo reduce dall’esperienza in prestito alla Spal.

Escl. Pallotta: «Volevo riportare il Palermo in A. Su Fonseca al Milan…»

Per chi non la conoscesse, quali sono le sue caratteristiche?

«Sono un difensore centrale, che può giocare sia in una linea a tre che in quella a quattro. Prediligo l’anticipo e il gioco aereo e mi piace partecipare alla costruzione del gioco. In tal senso, amando il calcio italiano, il mio idolo fin da bambino è stato Bonucci».

Come giudica la sua esperienza alla Spal?

«Rispetto allo scorso anno nel quale ero un po’ acerbo, quest’anno mi sono sentito più leader e sicuro, indossando in alcune occasioni anche la fascia da capitano. Sono cresciuto tanto, anche se sicuramente dovrò arricchire sempre di più il mio bagaglio di esperienza».

Ha già parlato con qualcuno della dirigenza rosanero?

«Sono stato in contatto nel corso dell’intera stagione con il direttore Bigon, lui mi ha seguito e chiedeva spesso informazioni. Adesso sono pronto a misurarmi con la realtà rosanero».

Escl. Pres. Empoli: «Dionisi puntiglioso. Liberare Zanetti? Nessun ostruzionismo»

Ha seguito il Palermo in questa stagione?

«Si ho guardato tutte le partite, fino all’ultima giocata contro il Venezia. È stato un anno tra alti e bassi, ma comunque la squadra è stata in grado di guadagnarsi i play-off. Purtroppo alla fine non è arrivata la vittoria finale, ma adesso il pensiero va alla prossima stagione nella quale dovremo centrare tutti insieme il nostro obiettivo».

Ha seguito in passato i suoi connazionali Murawski e Szyminski?

«Conosco Murawski e ho già parlato con lui. Lui ama Palermo e mi ha parlato benissimo sia della città che della sua tifoseria. Non vedo l’ora di poter iniziare questo mio nuovo percorso professionale».

C’è un messaggio che vuole lanciare ai tifosi del Palermo?

«Sicuramente mi sento di dire che darò tutto me stesso per riportare il Palermo nel palcoscenico che gli compete, ovvero quello della massima serie».