Ag. Crociata: «Lotta promozione, al Palermo mancava qualcosa ma l’anno prossimo farà di più»

Ai microfoni di Pianetaserieb.it, Andrea Fulco, agente del giocatore palermitano Giovanni Crociata, ha parlato della stagione del suo assistito, reduce dall’annata con la maglia del Lecco. Il procuratore sportivo si è anche soffermato su alcuni verdetti del campionato cadetto, tra cui la lotta promozione:

«Mi aspettavo che il Como ce la facesse o che comunque arrivasse in alto. I Lariani e il Parma erano le due più forti, assieme a Venezia e Cremonese. Al Palermo mancava qualcosa e secondo me può essere la volta buona il prossimo anno. Farà qualcosa di più sicuramente, anche perché diventerebbe complicato e non penso che possano aspettare ancora molto.

Stagione di Crociata? La prima parte è stata di ottimo livello, ha fatto bene e ha dato il suo contributo. Nella seconda metà è calato un po’ tutto il Lecco ed è calato anche lui giocando alto a destra. Per quanto sia un giocatore duttile, è secondo me un trequartista e una mezz’ala. Lui non ha la corsa in fascia, deve spaziare sulla trequarti oppure giocare come terzo di centrocampo, che è il suo ruolo ideale. Con il Lecco ci dobbiamo ancora sentire. In questo momento il Lecco è in una situazione che è un’incognita. Crociata è un giocatore che può stare in Serie B e può dare ancora tanto in cadetteria. L’obiettivo è di parlare con il Lecco e di trovare la soluzione migliore per tutti».