Ritiro Palermo 2024: i convocati di Dionisi per il raduno

Il Palermo ha annunciato una lista di 28 giocatori convocati per il ritiro estivo del 2024, che si svolgerà a Livigno dal 7 al 20 luglio. Tra i convocati spiccano nomi come quello di Patryk Peda insieme ad altri importanti giocatori che formano il nucleo della squadra.

Il ritiro a Livigno sarà fondamentale per il mister Dionisi per valutare la squadra, integrare i nuovi acquisti e affinare la strategia in vista della nuova stagione. La presenza di giocatori provenienti da diverse realtà e con diverse esperienze potrebbe essere una sfida ma anche un’opportunità per creare una squadra coesa e competitiva.

Aurelio

Broh

Brunori

Buttaro

Ceccaroni

Corona

Cutrona

Damiani

Desplanches

Di Francesco

Di Mariano

Fella

Gomes

Graves

Insigne

Lucioni

Nespola

Peda

Pigliacelli

Ranocchia

Saric

Segre

Soleri

Stulac

Vasic

Salim Diakité si aggregherà alla squadra domenica 7 luglio.

Kristoffer Lund e Ionut Nedelcearu raggiungeranno i compagni al termine degli impegni con le rispettive Nazionali.