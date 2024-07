Svizzera-Italia, la frecciata di Xhaka: «Abbiamo vinto ancora prima di scendere in campo»

Il giocatore della Svizzera, Granit Xhaka, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita contro l’Inghilterra, valevole per i quarti di finale degli Europei. Il centrocampista ha anche analizzato la vittoria agli ottavi per 2 a 0 contro l’Italia:

Non ho mai visto l’Italia così in difficoltà sul campo come contro di noi. Abbiamo vinto ancor prima di scendere in campo, come fecero lor con noi tre anni fa. Sono estremamente fiero di quanto abbiamo mostrato, sono fiero di ogni membro della squadra, incluso lo staff, quello che abbiamo raggiunto è un traguardo più che speciale. Non tanto per il risultato in sé, bensì per la performance e per il gioco espresso. Abbiamo giocato a un ottimo livello e abbiamo avuto il giusto approccio mentale contro un avversario di prestigio. Sentivamo la sconfitta di tre anni fa, il dolore c’era ancora. Abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra e quindi ciò che abbiamo centrato è un obiettivo più che meritato.