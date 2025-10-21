Palermo-Monza, al via la vendita dei biglietti: tutte le informazioni e i prezzi per il big match del Barbera

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Scatterà alle ore 12.00 di martedì 21 ottobre la vendita dei biglietti per Palermo-Monza, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma martedì 28 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Renzo Barbera.

Il club rosanero invita i tifosi ad acquistare i biglietti con largo anticipo e a recarsi allo stadio per tempo, al fine di evitare lunghe attese agli ingressi e agevolare le procedure di accesso.

I tagliandi saranno acquistabili fino a esaurimento disponibilità esclusivamente attraverso il sito Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera.

Prezzi dei biglietti

Per il settore Centralissima il prezzo intero è di 103 euro, con tariffa ridotta per donne e over 65 fissata a 82 euro, la stessa prevista per gli under 16.

In Tribuna Centrale il biglietto intero costa 73 euro, mentre il ridotto per donne e over 65 è di 57 euro, cifra valida anche per gli under 16.

Per la Tribuna Laterale il prezzo intero è di 48 euro, con ridotto per donne, over 65 e under 16 a 40 euro.

Nella Gradinata Inferiore il tagliando intero costa 34 euro, il ridotto per donne, over 65 e under 16 è di 30 euro, mentre per i possessori di UNIPA Card è prevista una promozione speciale a 25 euro.

In Gradinata Superiore il prezzo intero è di 28 euro, con ridotto per donne, over 65 e under 16 a 23 euro, riduzione per under 14 a 14 euro e promozione UNIPA a 21 euro.

Infine, per le Curve il biglietto intero è di 22 euro, il ridotto per donne e over 65 è di 18 euro, la stessa cifra per gli under 16, mentre la promo universitaria UNIPA è fissata a 16 euro.

Le riduzioni non sono disponibili per tutti i settori e sono valide secondo i seguenti criteri:

la tariffa over 65 è riservata a chi ha compiuto 65 anni alla data dell’acquisto;

la tariffa under 16 è valida per chi non ha compiuto 16 anni;

la tariffa under 14 è riservata a chi non ha compiuto 14 anni, acquistabile solo insieme a un biglietto intero nei settori di Gradinata Superiore Laterale;

la promo UNIPA è riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino universitario e può essere acquistata personalmente presso l’info point dello stadio nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Esperienze esclusive e settore ospiti

Tornano anche le esperienze VIP e Family con la formula Rosanero Experience, che consente ai tifosi di vivere il match day da protagonisti, con accessi dedicati e servizi esclusivi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Palermo.

Per il settore ospiti, invece, la vendita è momentaneamente sospesa in attesa delle indicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cambio utilizzatore e accesso allo stadio

I biglietti interi sono cedibili a chiunque; i ridotti donna solo ad altre donne; i ridotti over 65 solo ad utenti della stessa fascia d’età. I biglietti under 16, under 14 e promo università non sono cedibili.

Per accedere allo stadio nel giorno della partita sarà necessario:

essere in possesso di documento d’identità originale e valido;

presentare il biglietto digitale o cartaceo acquistato tramite i canali ufficiali;

per chi ha caricato il titolo sulla SiamoAquile Card, mostrare la fidelity card in originale con la relativa ricevuta segnaposto.

Ultimissime

Terremoto in serie B. Camorra e calcio, Gratteri: «Un intero comparto della Juve Stabia era nelle mani del clan D’Alessandro»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Terremoto Juve Stabia: il club sotto amministrazione giudiziaria per sospette infiltrazioni del clan D’Alessandro

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Escl. Leon: «Palermo forte ma il Catanzaro può farcela. Partite truccate? Provarono a coinvolgermi»

Giorgio Elia Ottobre 21, 2025

Palermo-Monza, al via la vendita dei biglietti: tutte le informazioni e i prezzi per il big match del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Il Resto del Carlino: “Modena, anche i tifosi palermitani riconoscono il valore gialloblù”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025