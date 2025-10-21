Palermo-Monza, al via la vendita dei biglietti: tutte le informazioni e i prezzi per il big match del Barbera

Scatterà alle ore 12.00 di martedì 21 ottobre la vendita dei biglietti per Palermo-Monza, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma martedì 28 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Renzo Barbera.

Il club rosanero invita i tifosi ad acquistare i biglietti con largo anticipo e a recarsi allo stadio per tempo, al fine di evitare lunghe attese agli ingressi e agevolare le procedure di accesso.

I tagliandi saranno acquistabili fino a esaurimento disponibilità esclusivamente attraverso il sito Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera.

Prezzi dei biglietti

Per il settore Centralissima il prezzo intero è di 103 euro, con tariffa ridotta per donne e over 65 fissata a 82 euro, la stessa prevista per gli under 16.

In Tribuna Centrale il biglietto intero costa 73 euro, mentre il ridotto per donne e over 65 è di 57 euro, cifra valida anche per gli under 16.

Per la Tribuna Laterale il prezzo intero è di 48 euro, con ridotto per donne, over 65 e under 16 a 40 euro.

Nella Gradinata Inferiore il tagliando intero costa 34 euro, il ridotto per donne, over 65 e under 16 è di 30 euro, mentre per i possessori di UNIPA Card è prevista una promozione speciale a 25 euro.

In Gradinata Superiore il prezzo intero è di 28 euro, con ridotto per donne, over 65 e under 16 a 23 euro, riduzione per under 14 a 14 euro e promozione UNIPA a 21 euro.

Infine, per le Curve il biglietto intero è di 22 euro, il ridotto per donne e over 65 è di 18 euro, la stessa cifra per gli under 16, mentre la promo universitaria UNIPA è fissata a 16 euro.

Le riduzioni non sono disponibili per tutti i settori e sono valide secondo i seguenti criteri:

la tariffa over 65 è riservata a chi ha compiuto 65 anni alla data dell’acquisto;

la tariffa under 16 è valida per chi non ha compiuto 16 anni;

la tariffa under 14 è riservata a chi non ha compiuto 14 anni, acquistabile solo insieme a un biglietto intero nei settori di Gradinata Superiore Laterale;

la promo UNIPA è riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino universitario e può essere acquistata personalmente presso l’info point dello stadio nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Esperienze esclusive e settore ospiti

Tornano anche le esperienze VIP e Family con la formula Rosanero Experience, che consente ai tifosi di vivere il match day da protagonisti, con accessi dedicati e servizi esclusivi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Palermo.

Per il settore ospiti, invece, la vendita è momentaneamente sospesa in attesa delle indicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cambio utilizzatore e accesso allo stadio

I biglietti interi sono cedibili a chiunque; i ridotti donna solo ad altre donne; i ridotti over 65 solo ad utenti della stessa fascia d’età. I biglietti under 16, under 14 e promo università non sono cedibili.

Per accedere allo stadio nel giorno della partita sarà necessario:

essere in possesso di documento d’identità originale e valido;

presentare il biglietto digitale o cartaceo acquistato tramite i canali ufficiali;

per chi ha caricato il titolo sulla SiamoAquile Card, mostrare la fidelity card in originale con la relativa ricevuta segnaposto.