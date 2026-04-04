Palermo, Inzaghi febbricitante: in conferenza stampa parla D’Angelo
Cambio di programma in casa Palermo alla vigilia della sfida contro l’Avellino. L’allenatore Filippo Inzaghi non prenderà parte alla consueta conferenza stampa pre-partita a causa di uno stato febbrile.
Al suo posto, come comunicato dal club, sarà presente l’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo, che risponderà alle domande dei giornalisti e presenterà il match del “Barbera”.
Una situazione che non dovrebbe comunque incidere sulla preparazione della gara, con Inzaghi che continuerà a seguire la squadra e a guidare le scelte tecniche in vista di un appuntamento cruciale per il finale di stagione.