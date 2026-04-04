D’Angelo presenta Palermo-Avellino: «Sono sei finali, serve intensità e testa bassa»

Maurizio D’Angelo, vice allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa dal “Renzo Barbera” alla vigilia della sfida contro l’Avellino, sostituendo Filippo Inzaghi, assente per uno stato febbrile. Il tecnico in seconda ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sull’approccio in vista del rush finale di stagione.

D’Angelo ha sottolineato il lavoro svolto durante la sosta, evidenziando i benefici fisici e mentali per il gruppo: «La squadra si allena sempre allo stesso modo. Nelle soste abbiamo modo di recuperare qualcuno che è carico di lavoro di partite sulle gambe e sulla testa. È stata una settimana che ha rigenerato chi aveva delle scorie. Abbiamo fatto allenamenti ad alta intensità».





Un passaggio chiave riguarda l’approccio mentale, considerato decisivo per questo finale di campionato: «Lo spirito deve essere sempre al massimo. Non deve calare l’intensità. Ce lo siamo detti in tutti i modi: sono 6 finali e bisogna avere la testa bassa per pedalare».

Il vice di Inzaghi ha ribadito anche l’importanza della continuità nelle prestazioni: «La squadra si allena sempre allo stesso modo. Belle soste sicuramente abbiamo modo di recuperare qualche problemino fisico. È stata una settimana che ha rigenerato tutti quelli che avevano scorie da smaltire. Durante la settimana tipo per mettere nel mirino questa partita abbiamo fatto il solito allenamento con determinazione come sempre. Lo spirito deve essere sempre al massimo. Sicuramente non dobbiamo scendere come prestazioni per fare un finale importante. Ci aspettano sei finali da qui alla fine. Speriamo di alimentare le nostre speranze fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata».