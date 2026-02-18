Tuttosport: “Inzaghi punta sui finlandesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (74)

PALERMO – Il Palermo vince e convince, ma davanti nessuno rallenta. È questo il paradosso raccontato da Luigi Butera su Tuttosport, che fotografa una corsa promozione serratissima in cui i rosanero restano agganciati nonostante tredici risultati utili consecutivi.

Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, la squadra di Inzaghi continua a produrre gioco e punti, ma Venezia, Monza e Frosinone tengono lo stesso passo. «Non ci possiamo accontentare perché le altre corrono», ha ribadito Inzaghi dopo il successo sull’Entella. Un messaggio chiaro: la promozione diretta resta un obiettivo concreto.

Il calendario ora propone quattro tappe decisive prima dello scontro diretto in casa del Monza: Südtirol, Pescara, Mantova e Carrarese. Quattro gare da vincere per arrivare allo snodo del Brianteo con il massimo slancio possibile. Missione complicata ma alla portata, nella speranza che chi precede rallenti.

Secondo l’analisi di Luigi Butera su Tuttosport, Inzaghi si affida all’asse finlandese Joronen-Pohjanpalo per alimentare la rincorsa. Il primo è una garanzia tra i pali: dodici clean sheet in 24 presenze e miglior rapporto parate-tiri subiti del campionato. Arrivato da svincolato in estate, complice anche l’infortunio di Bardi, il portiere si è imposto rapidamente diventando un punto fermo tecnico e carismatico.

Come evidenzia ancora Luigi Butera su Tuttosport, nel quarto posto del Palermo c’è molto del contributo di Joronen, protagonista in diverse gare con interventi decisivi. Il suo contratto scade a giugno, ma il rinnovo appare ormai una formalità.

Dall’altra parte c’è Pohjanpalo, l’uomo dei gol pesanti. Con la rete all’Entella ha toccato quota 16, trascinando i rosanero nei momenti chiave della stagione. L’attaccante finlandese non nasconde il doppio obiettivo: promozione in Serie A e titolo di capocannoniere.

Restano tredici partite per completare l’opera. Il Palermo continua a crederci, forte di una solidità difensiva garantita da Joronen e di un terminale offensivo implacabile come Pohjanpalo. La rincorsa è ancora aperta.

