Palermo Futsal Club, 5-2 sul Pioppo: i rosanero tornano al primo posto

Il Tocha stadium si tinge di rosa e nero con la vittoria importantissima dei ragazzi di mister Gentile, rientrato in panchina dopo la squalifica, per 5-2 contro il Pioppo Futsal. Il match, scontro diretto per il primo posto, è stato vinto dalla compagine del presidente Pazzaglia con il risultato di 5-2, trascinata da un magistrale Lorenzo Chinnici. Per il numero 10 ben due reti; ad andare a segno anche Gennaro, Pisani e Franco con un gol a testa

Primo tempo

La prima frazione si apre subito con la rete di Chinnici. Il numero 10 parte in velocità dalle retrovie sino ad arrivare dalle parti di Costanzo: sinistro all’angolino e vantaggio Palermo. Il Pioppo attacca e lo fa anche molto bene: Lanza è il giocatore più pericoloso, sfidando in più di un’occasione Raccampo. I gialloverdi segnano proprio con Lanza che, lanciato in porta, buca Raccampo trovando un meritato pareggio. Nonostante le parate dei due portieri, i rosanero si portano in vantaggio con l’ex di turno Franco, con un gol fotocopia della scorsa partita su assist del solito Pisani.

Secondo tempo

Secondo tempo che si apre con l’espulsione di Ciolino. Il doppio giallo condiziona il Pioppo che subisce la terza rete di giornata in inferiorità numerica. Ancora Chinnici con il mancino mette la palla in buca d’angolo con assist di un ritrovato Sujon. Il Tocha, gremito di tifosi rosanero, è una bolgia e spinge i propri beniamini che ripagano con la quarta e quinta rete. Dapprima è Gennaro che in mezzo a tre maglie gialloverdi si infila e batte Costanzo e poi è Pisani con una super punizione a mettere il timbro. Sul 5-1 mister Sciortino prova il tutto per tutto con il quinto di movimento. La tattica ripaga subito con la rete di Vultaggio. Lo stesso numero 22 poi si vede negare una meravigliosa rovesciata da un super Raccampo. Il Palermo si difende bene chiudendo tutti gli spazi, fino al fischio del signor Fabio. Vittoria e nuova capolista nel girone A di C2. Vittoria importantissima per il Palermo Futsal Club che torna al primo posto sorridendo tra le mura amiche. Battuto comunque un ottimo Pioppo, come sempre, con un meraviglioso pubblico a seguito che ha colorato insieme ai supporters rosanero, creando uno sfondo da categorie superiori. Prossimo appuntamento previsto per sabato 15 marzo con i rosanero che faranno visita all’Oratorio Cosma e Damiano alle ore 19:30.