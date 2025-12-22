Palermo, festa di compleanno per Ceccaroni

Serata speciale in casa Palermo dopo il pareggio di Avellino. La squadra rosanero si è infatti riunita per festeggiare il 30° compleanno di Pietro Ceccaroni, difensore e ormai punto di riferimento dello spogliatoio.

Facce sorridenti, clima sereno e grande partecipazione da parte di tutto il gruppo: segnali evidenti di un ambiente compatto, che ha voluto celebrare uno dei suoi leader lontano dal campo, rafforzando ulteriormente lo spirito di squadra. Ceccaroni, arrivato a quota trenta, è considerato una delle colonne del Palermo per personalità, continuità e senso di appartenenza.

La cena di compleanno è diventata anche un momento di condivisione dopo una gara intensa come quella del Partenio, chiusa con un pareggio combattuto. Un’occasione per ricaricare le energie e guardare avanti con fiducia.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo impegno: venerdì 27 dicembre, ultima partita dell’anno, quando al Renzo Barbera arriverà il Padova. Un appuntamento importante per chiudere il 2024 nel migliore dei modi, con la stessa compattezza mostrata anche lontano dal campo.