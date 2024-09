Palermo: contro il Cesena in campo con la terza maglia?

Il Palermo ha creato attesa tra i propri tifosi, pubblicando una storia su Instagram in cui promuove la terza maglia che la squadra potrebbe indossare nel prossimo incontro di Serie B contro il Cesena. Nelle immagini, si vedono alcuni giocatori del Palermo posare con la nuova divisa, che presenta un design innovativo e decisamente in contrasto con le classiche maglie della squadra, con tanto di didascalia: “Che fa? Contro il Cesena scendiamo in campo con questa?”.

