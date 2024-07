Gds: “Palermo, Ceccherini e Gomez per la difesa”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul Palermo e sui nomi in difesa.

Due ufficialità in pochi giorni, ma il mercato del Palermo è tutt’altro che finito. De Sanctis è al lavoro su più fronti per potenziare l’organico in ciascun reparto, soprattutto quelli attualmente scoperti per i primi contrattempi (centrocampo) o assenze post impegni con la Nazionale (esterni sinistri in difesa). Oggi contro il Rapperswil potrebbe esserci il “battesimo” di Nikolaou e Henry tra i nuovi acquisti (Gomis ha già esordito contro la rappresentativa di Sondrio e sarà confermato tra i pali visto il forfait di Desplanches), sabato contro il Monza non è da escludere la presenza di qualche nuova pedina.

Trasferimenti in arrivo:

Pierozzi: È atteso a Livigno in giornata, al netto di eventuali intoppi burocratici che avevano rallentato nei giorni scorsi la trattativa con la Fiorentina.

Ceccherini: La trattativa con il Verona potrebbe arrivare presto a una svolta definitiva.

Romagnoli: Ha ribadito al Frosinone di voler rispettare l’accordo verbale con la Sampdoria, anche a costo di attendere che i blucerchiati operino qualche cessione per rientrare nei parametri dell’indice di liquidità.

Gomez: Centrale argentino del Velez, classe 2003, con passaporto spagnolo, rendendolo arruolabile in Serie B. Tuttavia, la clausola rescissoria da 10 milioni di euro è un ostacolo, ma il Palermo sta cercando di abbassare il prezzo.

Il vicepresidente del club sudamericano ha confermato una prima interlocuzione con il Palermo e una trattativa aperta con il River Plate, con ulteriori sviluppi attesi nei prossimi giorni.

Questi movimenti mostrano come il Palermo sia attivamente impegnato a rafforzare la squadra per affrontare la nuova stagione.