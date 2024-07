Gazzetta dello Sport: “La Sampdoria non si ferma: ingaggiato anche Venuti. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B attraverso un articolo a firma Nicola Binda.

Un altro arrivo per la Sampdoria, in attesa che la Figc (alla quale la Lega B ha prontamente inviato la pratica) si esprima per chiarire l’articolo 90 delle Noif, quello sul blocco del mercato conseguente al piano di ristrutturazione del debito. Il club di Manfredi, nel frattempo, procede sul mercato sicuro delle sue ragioni e ha definito un’operazione con il Lecce, prendendo il difensore esterno Venuti in cambio del talento Delle Monache, che da gennaio è stato in prestito al Vicenza.

Ufficiali La destinazione di tre attaccanti adesso è certa. Il Palermo ha annunciato l’arrivo di Henry dal Verona («Sarei potuto arrivare già a gennaio» ha ammesso) e il Modena ha ufficializzato quello di Pedro Mendes dall’Ascoli con un triennale. Ma è fatta anche per Pio Esposito, che l’Inter ha deciso di lasciare un’altra stagione in prestito allo Spezia per proseguire nella sua maturazione con D’Angelo. Portieri Lo stesso Spezia – perso Vasquez – rimane senza portiere, ruolo che sta registrando molte novità. Il Catanzaro ha ufficializzato Pigliacelli (biennale dal Palermo) ma aspetta anche Dini dal Crotone in cambio di Sala. Il Pisa sta trattando un portiere che ha fatto l’Europeo con la Romania: dovrebbe essere Moldovan. E la Cremonese sta per accogliere il 2006 Tommasi, in arrivo in prestito dall’Inter.

Le altre La stessa Cremonese batte diverse piste per l’attaccante e al momento il nome più caldo sembra essere quello di De Luca della Samp, per il quale s’era mosso il Bari che però ha fatto un’offerta più bassa. Sempre il Bari vuole accontentare Longo con alcuni elementi che aveva a Como: per Chajia è necessario un ulteriore controllo medico in Belgio, Curto e Bellemo hanno ingaggi troppo elevati e serve un aiuto. Il Catanzaro inoltre ha preso anche il centrocampista Koutsoupias dal Benevento (era a Bari). Il Cesena deve aspettare ma confida nel sì per il prestito di Antonucci, appena rientrato allo Spezia dal Cosenza: è complicata anche la trattativa con il Bari per avere Maita (fedelissimo di Mignani), ma anche in questo caso dovrebbe andare in porto, pur in tempi non rapidi. Lo stesso Cosenza ha preso Caporale (biennale dal Lecco) ed è vicino a Mercati del Sassuolo (era a Gubbio). Un altro innesto per la Juve Stabia, ossia Ruggero della Virtus Verona, mentre il Südtirol riporta Zedadka (ex Napoli e Ascoli) in Italia e cede Ghiringhelli al Novara. A proposito di Serie C: ottimi innesti del Catania con Ierardi (Vicenza) e della Triestina con Voca (ex Cosenza).