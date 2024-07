Giuntoli e Pompilio convocati in call: questa è l’offerta, mandatecelo in Arabia | Lascia la Juve a inizio ritiro

Ultimo incontro, poi ci sarà la firma sul contratto. Offerta mandata alla Juventus dall’Arabia: lascia i bianconeri per sempre.

La Juventus si prepara, dopo aver focalizzato gran parte del mercato sulle entrate, anche a qualche uscita autorevole. Ci saranno, ed è noto da tempo, addii più o meno dolorosi, ma necessari. Per fare cassa e sfoltire la rosa, Giuntoli e il suo braccio destro Pompilio – arrivato con il ds da Napoli nel 2023 – si sono messi al lavoro e secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe già arrivato il tempo dei primi colloqui.

Un’offerta infatti arriva direttamente dall’Arabia, per uno dei calciatori in uscita tra i bianconeri. L’ombra del calcio arabo potrebbe tornare ad abbattersi sulla Serie A, ma stavolta più che uno sgarbo, la Juventus potrebbe subire un vero regalo dalla Saudi League, e ricevere in cambio di un esubero una bella somma da potere reinvestire nel mercato in entrata.

Juve, Giuntoli a colloquio per il trasferimento in Arabia

E in queste ore il sito di Alfredo Pedullà ha riportato di un colloquio che a breve si terrà tra i vertici societari del club arabo interessato e Giuntoli, il quale dovrebbe trattare la cessione di un calciatore in uscita. Stiamo parlando di Rugani, il quale in queste ore è stato al centro di numerose voci di mercato, tra la Serie A e i campionati esteri.

Il giocatore dopo una vita in maglia bianconera, arrivato a Torino 9 anni fa dall’Empoli, potrebbe trovare fortuna in Arabia e chiudere la carriera con un contratto milionario. Dopo la prima offerta arrivata dalla Saudi League, c’è stato in queste ore secondo le ultime indiscrezioni un rilancio, anche per la Juventus.

Rugani: si tratta con l’Al Shabab

Sarebbero due gli anni di contratto offerti dall’Al Shabab. Rugani sta valutando in queste ore la sua futura destinazione, nonostante il recente rinnovo con la Juventus infatti il prossimo anno non ci sarà spazio per lui alla Continassa. La Juve però dalla sua cessione potrebbe incassare circa 3 milioni di euro, e il giocatore andare a guadagnare circa 6 milioni a stagione per due anni.

Su Rugani ci sarebbero state in queste ore anche un club di Serie A, l’Atalanta alla ricerca di un difensore centrale di esperienza internazionale, e l’Ajax, ma difficilmente le due squadre potranno permettersi di pareggiare o solo avvicinarsi all’offerta dell’Al Shabab.