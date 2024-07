Gds: “Palermo, nome nuovo per la fascia sinistra. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e i nomi per la fascia sinistra.

Anche il comparto dei terzini sinistri del Palermo andrà rivisto. Con Lund ancora in vacanza dopo quasi 16 mesi consecutivi di attività tra Hacken, Palermo e Nazionale statunitense, e Aurelio passato allo Spezia, De Sanctis sta valutando diverse opzioni.

Opzioni per i terzini sinistri:

Carissoni (Cittadella): Attualmente in stand-by.

Di Chiara (Parma): Opzione meno probabile.

Turicchia (Juventus): Anche lui meno probabile.

Altre possibilità:

Ioannou (Como): Tre gol e tre assist nella scorsa Serie B, è ora ai margini dopo l’arrivo di Moreno e la crescita di Sala.

Pista estera: Palermo potrebbe considerare un acquisto dall’estero, simile a quello che ha portato Lund lo scorso anno per oltre 2 milioni di euro.

Questi movimenti mostrano l’impegno del Palermo nel rafforzare la squadra per la nuova stagione, soprattutto in un ruolo critico come quello del terzino sinistro.