Gds: “Palermo, arriva Di Bartolo (Lommel) come terzo portiere. A centrocampo…”

A centrocampo la priorità è potenziare la regia: Mazzitelli del Frosinone aggiungerebbe forza fisica e qualità nel palleggio, Legowski della Salernitana rapidità nell’impostazione e filtro con gli altri reparti. Entrambe le operazioni potrebbero non concludersi in tempi brevi: i ciociari faranno di tutto per trattenere il loro capitano, i campani stanno ancora valutando chi cedere e chi tenere per la nuova stagione. Intanto si avvicina un colpo tra i pali in sinergia con il CFG: dal Lommel, sfidato in un’amichevole al Barbera il 23 marzo (vittoria 2-1, reti rosa di Di Francesco e Gomes), è in arrivo Di Bartolo, classe 2005 di origini palermitane. Potrebbe essere lui il terzo portiere alle spalle di Desplanches e Gomis, aprendo nuovi fronti al futuro di Nespola e Cutrona.