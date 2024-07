Gds: “Palermo in ritiro, c’è il test con il Rapperswil. Ma è già emergenza in mediana”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritiro del Palermo e l’amichevole in programma oggi.

Nonostante il detto “calcio d’agosto, non ti conosco”, le partite di luglio stanno già iniziando a definire alcune gerarchie in vista della nuova stagione. Oggi, Dionisi avrà l’opportunità di valutare il recepimento delle indicazioni post amichevole contro la rappresentativa LND di Sondrio durante il match contro il Rapperswil, una squadra della Promotion League svizzera (equivalente alla Serie C italiana). Questo test è un preludio alla partita di sabato contro il Monza, che offrirà ulteriori indicazioni sullo stato della squadra.

Problemi di Condizione Atletica

Ci sono preoccupazioni per la condizione atletica di alcuni giocatori. Segre, Stulac e Ranocchia non parteciperanno alla partita di oggi:

Segre: Ha subito un colpo al ginocchio durante l’amichevole contro il Sondrio.

Stulac: Ha risentito di un problema alla coscia durante l’allenamento di lunedì.

Ranocchia: Ha un fastidio al piede sinistro che ne impedisce la partecipazione.

Queste defezioni costringeranno Dionisi a fare affidamento su un numero limitato di centrocampisti. Tuttavia, Ceccaroni è rientrato in gruppo e si sta allenando regolarmente con il resto della squadra.

Visita dell’Assocalciatori

Ieri, il ritiro di Livigno ha ricevuto la visita dell’Assocalciatori. Erano presenti il direttore generale Gianni Grazioli, l’ex centrocampista Matteo Brighi e l’ex portiere del Palermo Alberto Pomini.

Queste attività e aggiornamenti evidenziano i preparativi e le sfide che il Palermo sta affrontando in vista della nuova stagione.