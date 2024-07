Corriere dello Sport: “Il Palermo ancora protagonista. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in B.

Si è riaperta la caccia al portiere Boris Radunovic (28). Il Bari cambia strategia per la porta puntando sul serbo in uscita dal Cagliari. Al ds Magalini piace molto, l’intesa col club isolano è vicina. Boris ha fatto il titolare nelle prime 7 partite lasciando poi il posto a Scuffett. Cade l’interessamento per Alessandro Micai (30) peraltro blindato dal Cosenza. Inavvicinabile il giovanissimo Alessandro Sorrentino (22) del Monza che ha molti punti in comune con Caprile. Sempre vivo l’interesse per Marco Curto (25) in uscita dal Como ma con un ingaggio lievitato dopo la promozione in A. Due colpi che permetterebbero di far assumere alla difesa connotati più chiari dopo l’addio di Valerio Di Cesare. Potrebbe saltare il trasferimento del trequartista belga Moutir Chjia (26) dal Como. Gli esiti dei primi accertamenti avrebbero evidenziati dei problemi al tendine rotuleo operato due anni fa. Il Bari ha voluto vederci chiaro trattandosi di un investimento importante per l’acquisto del cartellino a titolo definitivo. Sarà il Como a sottoporlo a nuovi accertamenti per un responso definitivo.

ALTRI AFFARI. Alessandro Caporale (28) è del Cosenza. Il difensore centrale leccese ha firmato un accordo sino al 2026 con opzione per la stagione successiva. Competerà con Christian Dalle Mura (22) per il ruolo di terzo difensore di sinistra della retroguardia di Alvini. Il Cosenza non molla il centrocampista Fabrizio Caligara (24). Dopo le visite mediche mattutine, arriva il quarto acquisto per il Catanzaro che deposita il contratto del portiere Mirko Pigliacelli (31), reduce dalle ultime due stagioni disputate col Palermo, legandosi alle Aquile con un biennale. Si è concretizzato lo scambio col Crotone che cederà al Catanzaro Andrea Dini (28) accogliendo Andrea Sala (30). Tra le trattative in dirittura d’arrivo c’è anche quella col centrocampista Ilias Koutsoupias (23). Il greco si accinge a firmare un triennale col Catanzaro dove ritroverà il tecnico Caserta. Nell’accordo potrebbe rientrare l’attaccante Alessio Curcio (34). Per l’altro attaccante da affiancare a Iemmello i profili individuati sono quelli di Emanuele Pecorino (23) e Filippo Pittarello (27). Tommaso Biasci (29) non dovrebbe muoversi da Catanzaro.

NON SOLO BRUNORI. Titolare o alternativa a Brunori? Il neo-attaccante del Palermo, Thomas Henry (29), che si è trasferito dal Verona al club rosanero in prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ha un “profilo” ancora da inquadrare. Biglietto d’andata e ritorno per l’attaccante Francesco Pio Esposito (19) che torna allo Spezia dall’Inter in prestito secco. Per la difesa piace il croato Stipe Vulikic (23). Allungato fino al 2028 il contratto del centrocampista Pietro Candelari (19). Ufficiale l’arrivo del quarto portoghese nella storia del modena: ecco Pedro Mendes (25) dall’Ascoli che ha firmato un triennale con opzione. All’Ascoli 2 milioni di euro, la più alta cifra mai sborsata finora dalla famiglia Rivetti. Il ds Andrea Catellani sta limando l’accordo per Gregoire Defrel (33), attaccante francese svincolato dal Sassuolo. Sempre da Ascoli, è atteso il difensore brasiliano Eric Botteghin (36). Molte richieste alla Carrarese per il difensore esterno destro Simone Zanon (22). Piace a Bari, Pisa e Cremonese. In entrata si attendono gli attaccanti Lisandru Tramoni (21) e Alessandro Arena (23). Ufficializzato il difensore Mattia Motolese (20) dal Bologna. Per la difesa del Cesena: il centrale francese Maxime Leverbe (27) che piace anche alla Reggiana. Il ds bianconero Fabio Artico è tornato alla carica per il fantasista Mirko Antonucci (25). Mentre la Regia non molla Michele Castagnetti (34).