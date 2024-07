Corriere dello Sport: “Perugia, affare Iannoni. Catania, idea Luperini. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

In attesa di chiudere la trattativa con la Lazio per Edoardo Iannoni (23), centrocampista (ci sarebbe già un pre-accordo), il Perugia sta valutando le offerte del Sassuolo per l’attaccante Alessandro Seghetti (20), per il quale si sono mossi pure Bari e Cremonese e per il difensore centrale croato Stipe Vulikic (23) cui punterebbe lo Spezia. Le cessioni per il Perugia sono indispensabili, in quanto il club può spendere solo per le cifre che entrano in cassa. In casa biancorossa con queste tre cessioni si conta di toccare i due milioni e mezzo in entrata. L’Avellino aspetta notizie da Stefano Scognamillo (30), difensore del Catanzaro da cui gli irpini hanno già preso il centrocampista Dimitrios Sounas (29), che oggi sarà ufficializzato e si aggregherà al gruppo in ritiro a San Gregorio Magno. Si allontana Davide Petermann (30) dell’Entella, che non sembra aver convinto il tecnico Pazienza. In uscita, il portiere Pasquale Pane (34) richiesto dal Pineto. Il Potenza batte tre colpi e preleva, in prestito, il centrocampista Lucas Felippe (24) dal Crotone, l’esterno difensivo Francesco Rillo (23) dal Benevento e l’esterno offensivo Mario Vilardi (19) dal Napoli. C’è l’accordo con l’esterno offensivo Gianluca D’Auria (27), ex Turris. Ceduto in prestito il portiere Alexander Iacovino (19) alla Fidelis Andria. Il Sorrento riporta in Campania l’attaccante Giuseppe Guadagni (23), ex Paganese e Avellino, nell’ultima stagione alla Lucchese. Il Team Altamura preleva gli attaccanti Lorenzo Peschetola (23) a titolo definitivo dal Monopoli (triennale) e Mattia Minesso (34), svincolato ex Triestina, oltre al difensore Moussa Mané (23), in prestito dal Bari. Un baby attaccante per il Picerno che ingaggia Mirko Colaci (17). Ai lucani piace il centrocampista Kevin Candellori (28) del Potenza. La Turris preleva dal Chieti il terzino destro Francesco Cucciniello (20). Il centrocampista Simone Calvano (31) ha rinnovato il contratto col Taranto sino al 2026. Il Monopoli ha ingaggiato il terzino Claudio Cellamare (20), era al Nardò. Il centrocampista Lucas Felippe (24) si trasferisce dal Crotone al Potenza in prestito con diritto di riscatto, stessa formula per l’esterno offensivo Giovanni Bruzzaniti (24) che va al Pineto. In uscita anche l’esterno sinistro Riccardo Spaltro (24) che piace al Messina. Sempre in piedi lo scambio di portieri col Catanzaro. A Crotone dovrebbe arrivare Andrea Sala (31) mentre Andrea Dini (28) farebbe il tragitto inverso. Per il difensore Davide Di Pasquale (28) si attende solo l’ufficialità. Sempre vivo l’interesse per il centrocampista del Torino Jonathan Silva Pertinhes (20).Il Catania ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Mario Ierardi (25), prelevato dal Vicenza. Accordo biennale. Trovano conferma le voci secondo cui il club rossazzurro sarebbe sulle tracce del centrocampista della Ternana Gregorio Luperini (29), nonché dell’attaccante del Pescara Davide Merola (23). Sembrano sfumati i trasferimenti al Taranto dell’esterno basso Francesco Rapisarda (’92), del centrocampista Nana Welbeck (30) e dell’esterno Milos Bocic (23). Altri arrivi in casa Campobasso. Si tratta della punta centrale Francesco Spalluto (23), del difensore Roberto Pierno (23) , dal Pescara in prestito, del terzino Kevin Haveri (23) di nazionalità albanese dal Torino, era in prestito tra Ascoli e Catania, e de l centrocampista Christian Scorza (24) .