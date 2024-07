Corriere dello Sport: “Colombo per D’Aversa. Almqvist, c’è il Parma. Le trattative del giorno in Serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in A.

Programma rispettato per il Cagliari. Ieri, infatti, Nadir Zortea (25), Roberto Piccoli (23) e Michel Adopo (23) hanno effettuato le visite mediche a Roma, prima di prendere un volo per la Sardegna. Oggi quindi arriveranno le firme e i conseguenti annunci dei nuovi innesti del club rossoblù, sbarcati ieri, intorno alle 23. L’esterno reduce dal prestito al Frosinone è stato acquistato a titolo definitivo (5 milioni di euro), mentre l’attaccante e il centrocampista sono diventati rossoblù con la formula del prestito e diritto di riscatto. All’Atalanta è finito invece Ibrahim Sulemana (21) per circa 8 milioni di euro, che è il doppio rispetto a quanto i sardi lo avevano pagato.

Sempre i nerazzurri non mollano Matt O’Riley (23) del Celtic, per il quale potrebbero effettuare presto un rilancio in grado di ridurre le distanze tra l’ultima offerta (18 milioni con bonus) e la richiesta (25-30 milioni). La Dea ha poi un pensiero fisso per Marco Brescianini (24) del Frosinone, anche se non si intravede ancora il traguardo. Di certo, il club ciociaro non intende scendere dalla valutazione di 10-12 milioni di euro, considerando che il 50% della vendita spetterà al Milan.

PISTA CALDA. Per il post Pongracic , il preferito del Lecce si conferma invece Phil Neumann (27) dell’Hannover. I contatti sono continui e in Germania confermano la volontà dei giallorossi di provare a chiudere l’affare, a condizioni però diverse rispetto alla richiesta di 6-7 milioni. Il contratto in scadenza del calciatore nel 2025 rappresenta infatti un assist per il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, da tempo sulle tracce del difensore per il post Marin Pongracic (26).

TRIS AZZURRO. Dopo Sebastiano Esposito (22), l’Empoli aspetta Lorenzo Colombo (22): nei giorni scorsi, infatti, è stato raggiunto l’accordo con il Milan per il prestito secco dell’attaccante reduce dall’esperienza di Monza. Confermato, quindi, anche il nuovo portiere: sarà un altro giocatore dei meneghini, ovvero Devis Vasquez (26). Il colombiano sostituirà Elia Caprile (22), rientrato a Napoli dopo l’esperienza in Toscana.

A proposito di portieri, Adriano Galliani ha rilasciato nuove dichiarazioni su Wojciech Szczesny (34), che è fuori dai programmi della Juve e ancora nel mirino dei club arabi: «È a metà tra la suggestione e il sogno. Chissà… Vedremo se potrà diventare una trattativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva».

Sempre il Genoa resta focalizzato su Leo Roman (24) del Maiorca. Con in tasca l’ok del giocatore, i liguri sono quindi al lavoro per definire anche l’intesa con gli spagnoli. E invece Pau Lopez (29)? Con il Como gli accordi sono totali, il via libera del Marsiglia arriverà appena i francesi avranno formalizzato anche l’intesa con il suo sostituto.

Pillola finale. Il Parma cerca esterni d’attacco e, oltre a Matteo Cancellieri (22) che è seguito da Venezia e Genoa, continua a trattare l’ex Lecce Pontus Almqvist (25). Lo svedese tornerebbe volentieri in Italia e ha già dato il suo ok ai ducali.