Palermo, c’è pure il nodo dei rinnovi. Segre è ancora in lista d’attesa: le ultime

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul tema rinnovi in casa Palermo.

La situazione contrattuale di Jacopo Segre al Palermo è un nodo cruciale per il futuro della squadra. Segre, uno dei maggiori patrimoni del club, ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Tuttavia, dopo un periodo iniziale di trattative per il rinnovo a febbraio, culminato con le sue prestazioni eccellenti, tutto si è fermato.

Stato Attuale delle Trattative

La dirigenza rosanero è in attesa di chiarire le scelte per la stagione 2024/25, tra cui la nomina del nuovo allenatore (con Paolo Zanetti in pole position) e del nuovo direttore sportivo. È probabile che i colloqui per il rinnovo di Segre riprendano una volta definite queste figure chiave. L’esperienza dello scorso anno, quando i rinnovi di giocatori come Brunori, Gomes e Buttaro vennero formalizzati dopo aver stabilito la linea per la nuova stagione, suggerisce che un processo simile possa ripetersi.

Interessi dalla Serie A

Le sirene dalla Serie A non mancano per Segre. A gennaio, sia la Salernitana che il Cagliari avevano mostrato interesse, ma le offerte erano state respinte senza neanche entrare in trattativa. Ora, la situazione potrebbe evolversi diversamente, soprattutto se Segre, a 27 anni, decidesse di puntare a un ritorno nel massimo campionato, dove ha finora giocato solo dieci partite. La sua esperienza in Serie B, con tre play-off all’attivo, lo rende un giocatore ambito.

Importanza per il Palermo

Segre è un simbolo della rinascita del Palermo, con 71 presenze e 11 gol in due anni. Il suo apporto è stato fondamentale, e la tifoseria rosanero spera di vederlo ancora a lungo con la maglia del Palermo. Nonostante i quattro mesi di silenzio nelle trattative, l’obiettivo comune è trovare un accordo entro fine giugno, in modo da arrivare al ritiro di Livigno con le idee chiare.

Aspetti Economici

Un eventuale rinnovo di contratto per Segre dovrebbe prevedere un ingaggio più elevato rispetto all’attuale. Questo non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per il City Group, che considera Segre un elemento imprescindibile per il Palermo. Il giocatore ha sempre dimostrato il suo valore sul campo, guadagnandosi la fiducia dei vari allenatori grazie alle sue prestazioni dominanti e alla sua leadership a centrocampo.

Il rinnovo del contratto di Segre è una priorità per il Palermo, ma il futuro del numero 8 dipenderà anche dalle decisioni del nuovo allenatore e del direttore sportivo. La trattativa non è scontata e il silenzio degli ultimi mesi aggiunge incertezza. Tuttavia, la volontà di entrambe le parti di continuare insieme potrebbe portare a una soluzione positiva prima dell’inizio della nuova stagione.