Palermo e il rinnovo dei contratti. Chi resta e chi è destinato alla cessione

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul tema rinnovi in casa Palermo.

La situazione contrattuale dei giocatori del Palermo richiede decisioni cruciali da parte del City Group, soprattutto per quelli in scadenza tra dodici mesi. La priorità sarà evitare lunghe trattative e trovare soluzioni chiare, sia in termini di rinnovo, separazione o prosecuzione del rapporto fino alla fine del contratto. Ecco un’analisi dettagliata della situazione per i giocatori coinvolti:

Giocatori in Scadenza nel 2025

Mirko Pigliacelli

Situazione attuale: Ha perso il posto da titolare a vantaggio di Desplanches e ha giocato solo per l’infortunio del collega.

Probabilità di permanenza: Bassa. Il suo futuro sembra altrove, data la sua recente esclusione.

Ionuț Nedelcearu

Situazione attuale: Ha giocato un buon campionato da gregario.

Probabilità di permanenza: Incerta. Potrebbe partire se arrivassero offerte interessanti, soprattutto se il club decidesse di puntare su un difensore di livello superiore per la promozione.

Fabio Lucioni

Situazione attuale: Uno dei pilastri della squadra, ma a settembre compirà 37 anni.

Probabilità di permanenza: Media. Importante per lo spogliatoio, ma l’età potrebbe influenzare la decisione sul rinnovo.

Leo Stulac

Situazione attuale: Ha visto un drastico calo delle presenze nella seconda metà della stagione.

Probabilità di permanenza: Bassa. Potrebbe cercare nuove opportunità data la diminuzione del suo ruolo in squadra.

Francesco Di Mariano

Situazione attuale: Ha avuto una stagione difficile con infortuni e zero gol.

Probabilità di permanenza: Media. Desidera rilanciarsi e potrebbe restare per dimostrare il suo valore.

Jeremie Broh, Masimiliano Doda, Giuseppe Fella

Situazione attuale: Rientreranno dai rispettivi prestiti.

Probabilità di permanenza: Bassa. Il club cercherà soluzioni a titolo definitivo o nuovi prestiti, ma difficilmente faranno parte del Palermo 2024/25.

Valutazioni Future

Pigliacelli e Stulac: Entrambi potrebbero lasciare il club per evitare un’altra stagione marginale. Le loro prestazioni recenti suggeriscono che potrebbero non essere parte dei piani futuri.

Nedelcearu: La sua permanenza dipenderà dalle offerte ricevute e dalle strategie di mercato del Palermo.

Lucioni e Di Mariano: Sono considerati importanti per il gruppo, ma le decisioni sul loro rinnovo richiederanno ulteriori valutazioni.

Broh, Doda e Fella: Saranno probabilmente ceduti a titolo definitivo o nuovamente in prestito.

Conclusione

Il City Group dovrà fare scelte mirate e strategiche per gestire al meglio i contratti in scadenza. L’obiettivo sarà quello di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, mantenendo gli elementi chiave e integrando nuovi acquisti che possano contribuire alla promozione. Con la nomina del nuovo allenatore e direttore sportivo, queste decisioni diventeranno più chiare e strutturate.

