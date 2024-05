Tuttosport: “Palermo, tocca a Zanetti”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su Zanetti che sembrerebbe ormai designato ad allenare il Palermo.

Le panchine della prossima Serie B stanno trovando i loro nuovi inquilini, con Fabio Grosso destinato al Sassuolo e Paolo Zanetti in procinto di diventare l’allenatore del Palermo. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli ancora da risolvere prima che queste nomine diventino ufficiali.

Paolo Zanetti al Palermo

Paolo Zanetti ha raggiunto un accordo di massima con il Palermo, club satellite del City Group. Tuttavia, prima che l’accordo possa essere formalizzato, Zanetti deve risolvere il suo contratto con l’Empoli, che si estende fino al 2026 a seguito della permanenza della squadra toscana in Serie A. Una volta risolta questa situazione contrattuale, Zanetti potrà firmare con il Palermo.

Il Palermo ha già a libro paga Michele Mignani, che è stato scelto come tecnico dopo Corini e ha firmato fino al 2025. Il contratto di Corini si esaurisce il 30 giugno. Zanetti è considerato un buon nome per la Serie B, grazie alla sua esperienza e ai successi passati, tra cui la promozione in Serie A con il Venezia nel 2021.

Fabio Grosso al Sassuolo

Il Sassuolo sta preparando il suo ritorno in Serie A con Fabio Grosso come nuovo allenatore. Grosso, noto per il suo ruolo cruciale nella vittoria dell’Italia al Mondiale 2006, sta per tornare in Italia dopo una deludente esperienza con l’Olympique Lione. In precedenza, Grosso aveva guidato il Frosinone a una stagione dominante in Serie B, portando la squadra in Serie A.

Situazione Contrattuale e Moduli

Zanetti è noto per il suo modulo 4-3-1-2, che potrebbe adattarsi meglio al Palermo rispetto al 4-3-3 utilizzato da Corini. Questo cambiamento tattico potrebbe portare a risultati migliori per il Palermo, che ha vissuto due stagioni difficili.

Mentre Zanetti risolve la sua situazione contrattuale con l’Empoli, il Palermo attende con impazienza di poter formalizzare il suo ingaggio. Allo stesso tempo, il Sassuolo si prepara per un nuovo inizio sotto la guida di Fabio Grosso, con l’obiettivo di un immediato ritorno in Serie A. Le prossime settimane saranno cruciali per entrambe le squadre, che puntano a consolidare le loro panchine e prepararsi per la nuova stagione di Serie B.