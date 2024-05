Repubblica: “Ecco Zanetti, in pole per la panchina rosa. Calcio offensivo e grinta che infiamma”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla panchina del Palermo che con ogni probabilità verrà affidata a Zanetti.

Paolo Zanetti, 42 anni, originario di Valdagno, nel Vicentino, è il candidato principale per diventare il nuovo allenatore del Palermo. Il club rosanero, parte del City Group, gli ha offerto un contratto biennale. La scelta di Zanetti è motivata dalla sua esperienza come calciatore e allenatore, con una carriera che spazia tra Serie A e Serie B.

Carriera da Calciatore

Zanetti ha avuto una carriera significativa come centrocampista, noto per la sua forza fisica e visione di gioco. Ha giocato per diverse squadre tra cui Vicenza, Empoli, Ascoli, Torino, Atalanta e Grosseto, concludendo poi la sua carriera in Serie C con Sorrento e Reggiana. I suoi migliori anni sono stati quelli trascorsi in Serie A con Empoli, Ascoli e Torino.

Carriera da Allenatore

La carriera di Zanetti come allenatore è iniziata dieci anni fa nello staff tecnico della Reggiana. Ha ottenuto il suo primo successo significativo con il Südtirol, vincendo la “panchina d’oro” della Serie C e portando la squadra ai play-off per due stagioni consecutive.

L’esordio in Serie B è arrivato con l’Ascoli nel 2019-20, un’esperienza altalenante conclusa con un esonero. Tuttavia, la vera svolta è arrivata con il Venezia, dove ha ottenuto una storica promozione in Serie A nel 2021, vincendo i play-off partendo dal quinto posto. Tra i suoi giocatori c’erano anche gli attuali rosanero Francesco Di Mariano e Pietro Ceccaroni.

Successo all’Empoli

Il miracolo sportivo di Zanetti si è realizzato con l’Empoli in Serie A, dove ha raggiunto la salvezza con tre giornate di anticipo nella stagione successiva al suo esonero dal Venezia. Ha lanciato giovani talenti come Tommaso Baldanzi e Nicolò Cambiaghi, e consacrato il portiere Guglielmo Vicario, che poi è approdato al Tottenham e nella Nazionale italiana.

Stile di Gioco e Carisma

Zanetti è apprezzato per il suo stile di gioco offensivo, spesso adottando un modulo 4-3-1-2 con tre punte o un trequartista e due attaccanti. È noto per il suo coraggio nel lanciare giovani talenti e per la sua capacità di creare un legame forte con l’ambiente, come dimostrato durante il suo periodo al Venezia.

Attuale Situazione Contrattuale

Prima di poter ufficializzare l’accordo con il Palermo, Zanetti deve risolvere il suo contratto con l’Empoli, esteso fino al 2026 a seguito della permanenza della squadra in Serie A. Questo passo è necessario prima che possa firmare il contratto biennale con il club siciliano.

Paolo Zanetti rappresenta una scelta promettente per il Palermo, grazie alla sua esperienza, il suo approccio tattico offensivo e il suo carisma. La sua nomina potrebbe infiammare la piazza rosanero e offrire alla squadra la spinta necessaria per un assalto alla Serie A dopo due stagioni deludenti.