Sirene di mercato per Brunori, sondaggio del Lecce

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro di Matteo Brunori e sulle squadre che avrebbero messo gli occhi su di lui.

Il futuro di Matteo Brunori al Palermo è incerto, e molte squadre stanno cercando di capire come poter arrivare al bomber rosanero. La situazione è complicata dal fatto che Brunori ha un contratto fino al 2027 e il suo valore di mercato è aumentato rispetto ai tre milioni di euro che il Palermo ha pagato alla Juventus due anni fa. Attualmente, il suo valore è probabilmente aumentato di almeno un paio di milioni, nonostante l’età avanzata verso i 30 anni.

Interesse da Parte di Altri Club

Empoli: A gennaio, l’Empoli aveva mostrato interesse per Brunori proponendo uno scambio alla pari con Caputo. Anche se la trattativa non è andata avanti, l’Empoli potrebbe tornare alla carica.

Genoa: Il Genoa aveva fatto un sondaggio, ma la trattativa non era mai iniziata. Anche il Genoa potrebbe essere ancora interessato.

Lecce: Il Lecce sta monitorando Brunori, soprattutto considerando le situazioni incerte dei loro attuali attaccanti, Krstovic e Piccoli. Krstovic ha segnato sette reti, mentre Piccoli, di proprietà dell’Atalanta, ne ha segnate cinque e il Lecce sta trattando per tenerlo anche nella prossima stagione. Se Piccoli non dovesse rimanere, il Lecce potrebbe puntare su Brunori.

Situazione Attuale

Il Palermo, per la prima volta in tre anni, è disposto ad ascoltare eventuali proposte per Brunori, rendendo la sua permanenza tutt’altro che certa. I suoi 66 gol nelle ultime tre stagioni non sono passati inosservati e potrebbero attirare ulteriori pretendenti dalla Serie A nelle prossime settimane.

Prospettive Future

Con il passare del tempo, è probabile che l’interesse per Brunori aumenti, ma la trattativa non sarà semplice né veloce. Il Palermo dovrà valutare attentamente le offerte e considerare come sostituire un giocatore di tale importanza per la squadra.

In sintesi, il futuro di Brunori è un enigma, con diversi club interessati e il Palermo pronto ad ascoltare offerte, ma nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.