Petrachi e Meluso non hanno convinto. Il Palermo adesso pensa alla conferma di Rinaudo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla caccia del Palermo al nuovo direttore sportivo e su una possibile permanenza di Rinaudo per quel ruolo.

La ricerca del nuovo direttore sportivo del Palermo si sta rivelando più ardua del previsto. Nonostante le indagini in corso per identificare le responsabilità della stagione deludente, la dirigenza rosanero, guidata da Bigon e dall’amministratore delegato Gardini, è alla ricerca di figure che possano offrire un cambio di prospettiva anche dal punto di vista della direzione sportiva.

Difficoltà nella Sostituzione di Rinaudo

Sostituire l’attuale direttore sportivo Rinaudo si sta dimostrando più complicato del previsto. Rinaudo incarna le qualità che i dirigenti del City Group cercano in un direttore sportivo: giovane, con un DNA vincente, e capace di relazionarsi direttamente con la proprietà inglese senza intermediari. Queste caratteristiche rendono difficile trovare un sostituto all’altezza.

Sfide Operative

Un altro ostacolo significativo è rappresentato dalle differenze operative tra il modo di lavorare richiesto dal City Group e le abitudini del calcio italiano, che è più rapido e diretto. Questo diverso approccio ha già portato al fallimento dei colloqui con Gianluca Petrachi, ex ds di Roma e Torino, che non si è adattato al modello operativo del City Group.

Candidature e Rifiuti

Tra i nomi considerati dal City Group c’è anche Mauro Meluso. Tuttavia, l’età di Meluso (classe 1965) e altre caratteristiche non corrispondono pienamente alle esigenze del City. Inoltre, Meluso sembra destinato a diventare il nuovo direttore sportivo del Bari, in sostituzione di Polito, in uscita dalla squadra pugliese.

Ritorno a Rinaudo?

A questo punto, il Palermo potrebbe decidere di rinnovare la fiducia in Rinaudo, che possiede tutte le qualità richieste dal City Football Group. Questa scelta permetterebbe di evitare un reset completo e di concentrarsi direttamente sulla ricerca del nuovo allenatore, con Paolo Zanetti come principale candidato.

Prossimi Passi

I primi giorni della prossima settimana saranno cruciali per comprendere le dinamiche future, sia per la nomina del nuovo ds che per quella del nuovo allenatore. Senza un nuovo ds, sarà difficile proseguire con la scelta del tecnico, ma il casting continua e Rinaudo rimane in attesa.

Conclusione

Il Palermo si trova in un momento delicato di transizione, dove le scelte sulla direzione sportiva e tecnica saranno determinanti per il futuro del club. La dirigenza dovrà valutare attentamente ogni opzione, tenendo conto delle esigenze operative e delle aspettative della proprietà, per costruire una squadra competitiva e ambiziosa.