Palermo, Barbera da record: oltre 25 mila tifosi per la sfida con l’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
palermo modena 1-1 (53)

Il Palermo si prepara a vivere una serata da grande calcio al “Renzo Barbera”. Per la sfida contro l’Avellino, infatti, è stata già superata quota 25.000 spettatori, segno tangibile dell’entusiasmo crescente attorno alla squadra di Inzaghi.

Il dato è stato ufficializzato dal club rosanero attraverso i propri canali social, confermando un colpo d’occhio imponente sugli spalti per una gara che può pesare tantissimo nella corsa finale del campionato. Un segnale forte da parte della piazza, pronta a spingere la squadra in un momento cruciale della stagione.


L’atmosfera si preannuncia dunque caldissima, con il Barbera che si conferma ancora una volta un fattore determinante. La spinta del pubblico sarà fondamentale per un Palermo chiamato a dare continuità ai risultati e a restare agganciato alle posizioni di vertice.

Il club, inoltre, ha invitato i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo per evitare disagi e garantire un accesso ordinato all’impianto prima del fischio d’inizio.

Una cornice da big match per una sfida che promette spettacolo dentro e fuori dal campo.

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