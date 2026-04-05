Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera
Il Palermo conquista tre punti fondamentali nella corsa alla promozione diretta superando l’Avellino per 2-0 al “Renzo Barbera”. Una gara intensa, ricca di episodi e momenti chiave che hanno indirizzato il match a favore della squadra di Inzaghi.
Gli highlights raccontano una partita approcciata con grande aggressività dai rosanero, capaci di sbloccarla già al 12’ grazie alla giocata individuale di Palumbo, bravo a concludere a giro alle spalle di Daffara dopo un contropiede perfetto.
Altro episodio decisivo arriva al 41’, quando Izzo lascia l’Avellino in inferiorità numerica dopo un intervento in ritardo su Pierozzi. Un momento che segna l’inerzia della gara, con il Palermo che gestisce e continua a creare occasioni.
Nella ripresa, dopo alcune opportunità e un gol annullato, arriva il raddoppio firmato Ranocchia all’82’, su assist di Pohjanpalo, che chiude definitivamente i conti e fa esplodere il Barbera.
Gli highlights restituiscono l’immagine di un Palermo solido, concreto e sempre più consapevole della propria forza, capace di sfruttare gli episodi e gestire i momenti della partita contro un Avellino comunque combattivo.
Una vittoria che mantiene vive le ambizioni rosanero e prepara al meglio la sfida decisiva contro il Frosinone.