Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Andrea Le Borgne, centrocampista dell’Avellino, è intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù dopo la sconfitta contro il Palermo al “Renzo Barbera”, analizzando la prestazione dei biancoverdi e guardando al finale di stagione.

«Abbiamo giocato con il cuore e con le giuste energie che dobbiamo avere per mettere in difficoltà una squadra forte come il Palermo. Peccato per il risultato, ma dobbiamo continuare come stiamo facendo e andare avanti in queste ultime 5 partite».


Il centrocampista sottolinea la reazione della squadra nonostante l’inferiorità numerica: «La grinta, il cuore sono elementi importanti, anche in 10 abbiamo fatto ottime cose. Abbiamo dimostrato un buon livello e questo certamente fa bene per il futuro».

Poi un passaggio personale: «Io mi sento bene dal primo giorno che sono qui, sto lavorando forte e devo dimostrare le mie qualità sempre».

Infine, lo sguardo alla prossima sfida: «Ora testa al Catanzaro, dopo due sconfitte, a casa nostra dobbiamo prendere i 3 punti».

Altre notizie

Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (2)

Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3bfdcc1d-b48a-47b5-99b6-f61f325b0669

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Questa squadra è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
d943cab5-29ef-46cd-9c27-5d0133618760

Palermo-Avellino 2-0, Sala: «Rammarico per il risultato. Palermo? Piazza da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
f8af9233-f961-49f4-b949-57ad2ce5134d

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Inzaghi mi ha dato fiducia, sono cresciuto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3fa9241b-b228-4b87-8627-f43f60a140d7

Palermo-Avellino 2-0, Ballardini: «Mi è piaciuto l’atteggiamento. Espulsione determinante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 214829

Ballardini dopo Palermo-Avellino: «Siamo mancati nei momenti chiave»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (6)

Palermo, vittoria pesante: classifica aggiornata dopo il successo sull’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (14)

Palermo-Avellino 2-0. Le pagelle

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
WhatsApp Image 2026-04-05 at 20.50.06

Palermo-Avellino, cambio forzato: Joronen out, dentro Gomis

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (2)

Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026