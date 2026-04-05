Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Andrea Le Borgne, centrocampista dell’Avellino, è intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù dopo la sconfitta contro il Palermo al “Renzo Barbera”, analizzando la prestazione dei biancoverdi e guardando al finale di stagione.

«Abbiamo giocato con il cuore e con le giuste energie che dobbiamo avere per mettere in difficoltà una squadra forte come il Palermo. Peccato per il risultato, ma dobbiamo continuare come stiamo facendo e andare avanti in queste ultime 5 partite».





Il centrocampista sottolinea la reazione della squadra nonostante l’inferiorità numerica: «La grinta, il cuore sono elementi importanti, anche in 10 abbiamo fatto ottime cose. Abbiamo dimostrato un buon livello e questo certamente fa bene per il futuro».

Poi un passaggio personale: «Io mi sento bene dal primo giorno che sono qui, sto lavorando forte e devo dimostrare le mie qualità sempre».

Infine, lo sguardo alla prossima sfida: «Ora testa al Catanzaro, dopo due sconfitte, a casa nostra dobbiamo prendere i 3 punti».