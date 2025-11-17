Palermo, un mese per capire chi è davvero

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Come evidenziato da Luigi Butera sul «Giornale di Sicilia», da sabato prossimo al 27 dicembre il Palermo entrerà in un ciclo di trentasei giorni decisivo per comprendere la reale consistenza della squadra. Un periodo che, secondo Butera sul «Giornale di Sicilia», arriva dopo un primo terzo di campionato difficile da decifrare anche per gli analisti: un Palermo “double face”, feroce e brillante nelle prime quattro gare, poi molle e poco incisivo nelle successive otto, eccezion fatta per i segnali positivi visti contro Spezia e Pescara.

Alla ripresa, come scrive ancora Luigi Butera sul «Giornale di Sicilia», servirà una sintesi tra questi due volti: una squadra più intensa, capace di giocare un calcio godibile e di restare mentalmente dentro la partita per tutti i novanta minuti. Nessuno chiede una corazzata; si chiede semplicemente un Palermo più… Palermo.

Dopo la batosta con la Juve Stabia, Inzaghi è stato chiaro: dalla gara con l’Entella in poi non ci saranno più sconti. Tutti sotto esame, compreso lo stesso Superpippo, chiamato — ricorda ancora il «Giornale di Sicilia» citando Luigi Butera — a ritrovare le micce per riaccendere una squadra che si è spenta al primo colpo di vento. A Torretta il laboratorio è aperto e si prova di tutto, come accade quando le cose non funzionano.

Ciò che è evidente, conclude Butera sul «Giornale di Sicilia», è che servirà una sterzata immediata. Chi è davanti continua a correre e il distacco si allarga. Le prossime sei partite diranno se le prime quattro giornate erano un’illusione o un’indicazione reale. La palla passa ai giocatori: le parole di Inzaghi suonano come un monito. Gennaio si avvicina e, senza una scossa, qualcuno rischia di trovarsi con “il collo dell’imbuto” sempre più stretto. Impossibile fare previsioni, ma altrettanto impensabile che la società resti immobile se il trend non cambierà.

Ultimissime

Palermo, c’è un’altra matricola. Occhio alla trappola

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Palermo, il calendario può diventare un alleato

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Palermo, un mese per capire chi è davvero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Palermo, il gol da lontano è un tabù: Inzaghi cerca soluzioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Qual. Mondiali: l’Italia crolla nella ripresa, vince 4-1 la Norvegia a “San Siro”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2025