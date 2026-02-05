Padova, Di Mariano si presenta: «Non volevo fare panchina. Ho detto no alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 154525

Francesco Di Mariano è un nuovo giocatore del Padova. L’ex attaccante di Modena e Palermo si è presentato oggi alla stampa raccontando in modo diretto e senza filtri come è maturato il suo trasferimento e quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a sposare il progetto biancoscudato.

«Come è nata la trattativa? Più o meno l’ultima settimana di mercato, è stato un fulmine a ciel sereno per me perché non pensavo di andare via da Modena. Alla fine sono stato messo da parte, non lo volevo», ha spiegato Di Mariano, entrando subito nel merito della sua decisione. «A Padova ho trovato le condizioni giuste, per un contratto definitivo. C’era la Sampdoria e il Padova, e Mirabelli è stato bravo a convincermi».

La scelta, per l’esterno offensivo, è stata tutt’altro che casuale. «È una sfida importante. C’è un progetto importante, che mi piace, che però passa per questi tre mesi. Dobbiamo salvarci e poi ci sarà tempo per le ambizioni».

Dal punto di vista tattico, Di Mariano ha chiarito la propria disponibilità e il percorso di adattamento intrapreso negli ultimi anni. «Sono un esterno, ma mi sono riadattato ai sistemi di gioco moderni, dove l’esterno d’attacco è poco utilizzato. Sono un giocatore offensivo, volendo posso giocare anche esterno a centrocampo a sinistra, ma sempre con caratteristiche offensive».

Inevitabile il passaggio sull’esperienza al Modena e sul cambiamento del progetto tecnico. «A Modena ero partito molto bene, poi Sottil voleva due punte strutturate, cambiando il progetto tecnico, e sono stato penalizzato. Non volevo rimanere lì a fare panchina, mi sono sentito messo da parte».

Altre notizie

Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Johnsen? Non mi piacciono i ritorni, non ho mai avuto l’intenzione di prenderlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (62) pohjanpalo nikolaou

Bari, stop per Nikolaou: nuovo infortunio per l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo lommel 2-1 (28) rinaudo

Mantova, Rinaudo fa il punto: «Squadra rivoluzionata in modo ragionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Macia-Melissano

Spezia, Melissano: «Il Palermo ci ha chiesto Vlahovic»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Corriere dello Sport: “Frosinone-Venezia, incrocio perfetto. Palermo e Monza pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-04 230214

Cesena, Castrovilli si presenta: «Posso essere un giocatore importante per il gioco di Mignani»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
melissano

Spezia, Melissano: «Solo Pohjanpalo e Adorante spostano gli equilibri in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 220249

Empoli, Degli Innocenti: «Contro il Palermo vogliamo alzare l’asticella»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
ciro_polito_3

Catanzaro, Polito: «Questa squadra non aveva bisogno di essere stravolta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Salernitana - Cagliari

Capozucca: «In B soprattutto prestiti, ma Palermo e Monza restano tra le più attrezzate»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie BKT, ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata: big match e turni infrasettimanali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
catellani

Modena, Catellani: «Di Mariano tassello chiave per Palumbo al Palermo, ma nelle ultime settimane…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-05 161337

I dati sulle partite di calcio e la loro influenza sui mercati delle scommesse online

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 154525

Padova, Di Mariano si presenta: «Non volevo fare panchina. Ho detto no alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Johnsen? Non mi piacciono i ritorni, non ho mai avuto l’intenzione di prenderlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 151216

MC Menor JP al Renzo Barbera: il fenomeno social brasiliano incontra il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (62) pohjanpalo nikolaou

Bari, stop per Nikolaou: nuovo infortunio per l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026