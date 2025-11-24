Obiang gol, il Cesena s’arrende. Gli highlights
Nel pezzo firmato da Alessandro Battini per il Corriere dello Sport, il Monza mette in mostra la prima vera accelerazione della stagione. Come sottolinea Battini sulle pagine del Corriere dello Sport, i brianzoli piegano il Cesena 1-0 nel big match della 13ª giornata e si staccano dalle inseguitrici grazie a una prova solida, strutturata, da squadra matura. Una vittoria che, ribadisce ancora Alessandro Battini nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, certifica la crescita del gruppo di Bianco e il suo peso specifico nella corsa alla vetta. L’autore, in chiusura del servizio pubblicato dal Corriere dello Sport, evidenzia anche come il Cesena non ne esca ridimensionato, confermandosi una delle realtà più credibili della categoria.
Monza aggressivo, Cesena compatto
Fin dalle prime battute – racconta Battini – i ritmi sono alti, con entrambe le squadre intenzionate a dimostrare di meritare i piani alti. Il Monza spinge con aggressività, mentre il Cesena replica con organizzazione e capacità di chiudere gli spazi per poi ripartire.
La pressione dei brianzoli, però, diventa via via più insistente: gli ospiti arretrano il baricentro, ma la concentrazione difensiva di Ciofi e compagni resta elevata. Il momento chiave arriva al 37’: come ricostruito da Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, una percussione centrale di Azzi spacca il blocco romagnolo, liberando Mota sulla sinistra. Cross perfetto al centro per Obiang, che trova la stoccata dell’1-0.
Reazione Cesena e ripresa ad alta intensità
La formazione di Mignani reagisce subito, creando diversi problemi alla retroguardia brianzola prima dell’intervallo. Nella ripresa l’inerzia cambia: il Cesena diventa più propositivo e sfiora il pari all’8’ con un cucchiaio di Berti, terminato di poco sopra la traversa.
Il Monza si riaffaccia in avanti con Mota, che cade in area dopo un contatto con Zaro, protestando per un rigore che l’arbitro non concede. Al 25’ gli ospiti trovano il gol con Shpendi, ma la rete viene annullata per un fuorigioco iniziale di Olivieri.
Finale in trincea
Il Cesena chiude in attacco, ma i brianzoli – sottolinea Battini nel suo resoconto per il Corriere dello Sport – erigono un muro difensivo che regge fino al fischio finale, confermando maturità, solidità e un passo da capolista.