Mantova infinito: terzo successo di fila, Spezia travolto da Marras. Gli highlights

Il Mantova conferma il suo momento d'oro con una vittoria pesantissima contro lo Spezia, terzo successo consecutivo dopo quelli su Sampdoria e Padova. La squadra di Possanzini sta mostrando continuità, aggressività e qualità, mentre lo Spezia affonda sempre più in una crisi profonda.

Portieri protagonisti

Il Mantova parte contratto sulla sinistra, proprio dove nasce il vantaggio dello Spezia: Aurelio deposita in rete con un tap-in su un'azione insistita. Nonostante il gol subito, la squadra di Possanzini reagisce con veemenza, ma trova sulla propria strada un Mascardi in giornata super.

La pressione biancorossa viene premiata al 33’: dopo un’altra grande parata di Mascardi su Mancuso, Ruocco firma il pareggio e il suo terzo gol consecutivo.

Marras scatenato, Spezia affondato

Il secondo tempo vede un Mantova ancora più feroce: Mascardi tiene in partita lo Spezia con interventi decisivi su Artioli e ancora Mancuso, ma il muro cede. Il cross perfetto di Artioli trova Cella, libero di insaccare indisturbato per il sorpasso.

La scena poi se la prende Marras, devastante dopo il suo ingresso: doppietta e match chiuso. Un successo che certifica la forma scintillante del Mantova e affonda ulteriormente lo Spezia, sempre più in crisi.