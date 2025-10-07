Modena, due settimane da capolista: la città sogna in attesa del big match col Palermo

Due settimane da ricordare. O, come scrive Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino, da vivere fino in fondo. Il Modena approfitta della sosta con il sorriso più grande possibile: quello della capolista solitaria della Serie B. Il successo, sofferto ma meritato, contro l’Entella ha consegnato ai gialloblù il primo posto e quindici giorni di sogni che porteranno dritti allo scontro diretto del 19 ottobre contro il Palermo al “Renzo Barbera”.

Il Modena di quest’anno è una squadra solida, ben costruita e ottimamente allenata da Andrea Sottil. Tuttavia, come ricorda Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino, pochi si sarebbero aspettati di vedere gli emiliani al comando, per di più con due punti di vantaggio sulla favoritissima formazione di Inzaghi. La città è in fermento: da anni non si viveva un avvio di campionato così esaltante.

Per ritrovare un Modena capace di simili numeri, bisogna tornare ai primi anni Duemila, alla celebre “Longobarda” di Gianni De Biasi, che nel 2000-2001 in Serie C vinse le prime sette partite. Come sottolinea Bedoni su Il Resto del Carlino, le 17 lunghezze accumulate oggi rappresentano il miglior avvio dei canarini nella Serie B “a tre punti”, superando anche il Modena di De Biasi del 2001/02 e quello di Bianco di due stagioni fa.

I numeri parlano chiaro: miglior attacco con 13 gol segnati (a pari merito con il Frosinone), miglior difesa con solo tre reti subite (come il Palermo), e miglior differenza reti del torneo (+10). A trascinare la squadra c’è Ettore Gliozzi, capocannoniere con cinque marcature, simbolo di un gruppo equilibrato e ambizioso.

Tuttavia, la prudenza resta d’obbligo. Come evidenzia Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino, Sottil predica realismo e concentrazione: «Bisogna vivere partita dopo partita, senza fare voli pindarici», ripete spesso l’allenatore. Eppure, l’impegno di Palermo – seconda contro prima, le uniche due squadre ancora imbattute – promette di essere una sfida dal fascino speciale.

Il “Barbera” si preannuncia gremito e, per uno spicchio, colorato anche di gialloblù: saranno tanti i tifosi modenesi pronti a percorrere la trasferta più lunga della stagione per sostenere la squadra. E come scrive ancora Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino, questa attesa va vissuta con leggerezza e orgoglio, nello spirito del “carpe diem” evocato dal cronista: due settimane da gustare fino in fondo, da “salutate la capolista”. Perché se il Modena è lì, un motivo c’è.