Il Mattino: “Avellino verso il Palermo. Oggi la ripresa al Partenio a porte aperte”

Tre giorni di pausa per ricaricare le energie, poi di nuovo in campo. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, i biancoverdi riprendono gli allenamenti dopo la sconfitta di Genova, con l’obiettivo di ritrovare subito intensità e concentrazione. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, evidenzia come Ballardini non abbia gradito l’atteggiamento mostrato nella ripresa contro la Sampdoria.

«Atteggiamento troppo molle e meno feroce rispetto a quello messo in campo dai calciatori blucerchiati», ha sottolineato il tecnico, pronto a rivedere gli errori insieme alla squadra nella consueta analisi video. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, racconta come il confronto in sala video servirà per chiarire soprattutto l’approccio alla gara, ritenuto insufficiente in un match che poteva chiudere il discorso salvezza.





Nonostante lo stop, i numeri restano confortanti. Marco Ingino sul Il Mattino di Avellino sottolinea come la gestione Ballardini abbia prodotto una media di 1,57 punti a partita nelle ultime sette gare, un rendimento da alta classifica. Meglio, nello stesso periodo, hanno fatto solo Venezia, Monza, Palermo e Frosinone.

Infermeria: recuperi importanti in vista

La sosta arriva nel momento giusto anche per recuperare alcuni elementi. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, fa il punto sugli infortunati: Favilli è alle prese con un edema osseo al calcagno, Iannarilli con un trauma alla rotula, mentre Sgarbi è fermo per influenza. Tempi più lunghi invece per Reale, alle prese con un problema al soleo.

Situazione da monitorare soprattutto quella legata alla porta. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, evidenzia come Daffara sarà impegnato con l’Under 21 e rientrerà solo a ridosso della sfida contro il Palermo, lasciando lo staff in attesa del recupero di Iannarilli.

Trasferta di Palermo: ok con fidelity

Capitolo tifosi: via libera alla trasferta di Palermo, ma con limitazioni. Marco Ingino sul Il Mattino di Avellino spiega come l’Osservatorio Nazionale abbia autorizzato la presenza dei sostenitori irpini al “Barbera”, vincolandola però al possesso della fidelity card per il settore ospiti.

Una decisione che scongiura il rischio di divieti totali, ma che comporterà comunque una trasferta impegnativa per i tifosi, tra viaggio e festività pasquali.

Non solo: nello stesso dispositivo è stata vietata la trasferta ai tifosi del Catanzaro per la gara dell’11 aprile in Irpinia, a seguito degli scontri registrati recentemente. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, sottolinea come il finale di stagione si preannunci caldo anche sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico.