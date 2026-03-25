Il Mattino: “Avellino verso il Palermo. Oggi la ripresa al Partenio a porte aperte”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
ballardini avellino

Tre giorni di pausa per ricaricare le energie, poi di nuovo in campo. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, i biancoverdi riprendono gli allenamenti dopo la sconfitta di Genova, con l’obiettivo di ritrovare subito intensità e concentrazione. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, evidenzia come Ballardini non abbia gradito l’atteggiamento mostrato nella ripresa contro la Sampdoria.

«Atteggiamento troppo molle e meno feroce rispetto a quello messo in campo dai calciatori blucerchiati», ha sottolineato il tecnico, pronto a rivedere gli errori insieme alla squadra nella consueta analisi video. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, racconta come il confronto in sala video servirà per chiarire soprattutto l’approccio alla gara, ritenuto insufficiente in un match che poteva chiudere il discorso salvezza.


Nonostante lo stop, i numeri restano confortanti. Marco Ingino sul Il Mattino di Avellino sottolinea come la gestione Ballardini abbia prodotto una media di 1,57 punti a partita nelle ultime sette gare, un rendimento da alta classifica. Meglio, nello stesso periodo, hanno fatto solo Venezia, Monza, Palermo e Frosinone.

Infermeria: recuperi importanti in vista

La sosta arriva nel momento giusto anche per recuperare alcuni elementi. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, fa il punto sugli infortunati: Favilli è alle prese con un edema osseo al calcagno, Iannarilli con un trauma alla rotula, mentre Sgarbi è fermo per influenza. Tempi più lunghi invece per Reale, alle prese con un problema al soleo.

Situazione da monitorare soprattutto quella legata alla porta. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, evidenzia come Daffara sarà impegnato con l’Under 21 e rientrerà solo a ridosso della sfida contro il Palermo, lasciando lo staff in attesa del recupero di Iannarilli.

Trasferta di Palermo: ok con fidelity

Capitolo tifosi: via libera alla trasferta di Palermo, ma con limitazioni. Marco Ingino sul Il Mattino di Avellino spiega come l’Osservatorio Nazionale abbia autorizzato la presenza dei sostenitori irpini al “Barbera”, vincolandola però al possesso della fidelity card per il settore ospiti.

Una decisione che scongiura il rischio di divieti totali, ma che comporterà comunque una trasferta impegnativa per i tifosi, tra viaggio e festività pasquali.

Non solo: nello stesso dispositivo è stata vietata la trasferta ai tifosi del Catanzaro per la gara dell’11 aprile in Irpinia, a seguito degli scontri registrati recentemente. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, sottolinea come il finale di stagione si preannunci caldo anche sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico.

Altre notizie

palermo frosinone 0-0 (78) di bello Masciangelo Palumbo

Il Messaggero: “Frosinone, sfida al Palermo e calendario decisivo: la Serie A passa dallo Stirpe”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Tutto aperto, niente calcoli. La differenza sono gli scontri diretti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Screenshot 2026-03-25 083501

Avellino-Palermo, Cionek si racconta: «Ballardini e Inzaghi, due vincenti diversi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo pescara 5-0 (26) trajkovski

Italia, Trajkovski ricorda: «Quel gol il più importante della mia carriera. Palermo? Credo in Pippo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
lippi-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Italia verso lo spareggio Mondiale, Lippi trascina Gattuso: «Ce la faremo, siamo tutti con te»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Gazzetta dello Sport: “Venezia, l’arte di Stroppa: il “re della B” vede la quarta promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Palermo, puoi arrivare secondo. Quel gol di Bani è una svolta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo empoli 3-2 (84) bani

Giornale di Sicilia: “I rosanero tornano a sorridere in zona Cesarini”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (63) le douaron augello

Giornale di Sicilia: “La svolta del Palermo, i cambi risorsa vincente”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (102)

Giornale di Sicilia: “Palermo, vacanze finite”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
95bdd269c5

Corriere dello Sport: “Italia, il Mondiale vale oro: Gattuso si gioca un tesoro da 20 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
455ba8485b

Corriere dello Sport: “Italia verso lo spareggio Mondiale, l’arma è l’attacco: Gattuso punta sul doppio 9”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo frosinone 0-0 (78) di bello Masciangelo Palumbo

Il Messaggero: “Frosinone, sfida al Palermo e calendario decisivo: la Serie A passa dallo Stirpe”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Tutto aperto, niente calcoli. La differenza sono gli scontri diretti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
ballardini avellino

Il Mattino: “Avellino verso il Palermo. Oggi la ripresa al Partenio a porte aperte”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Screenshot 2026-03-25 083501

Avellino-Palermo, Cionek si racconta: «Ballardini e Inzaghi, due vincenti diversi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo pescara 5-0 (26) trajkovski

Italia, Trajkovski ricorda: «Quel gol il più importante della mia carriera. Palermo? Credo in Pippo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026