Mantova, Mensah: «Gol a Palermo? Dedico a mio figlio. Peccato non aver vinto»

David Mensah, attaccante del Mantova, ha parlato ai microfoni di “TifoMantova.it”, tornando sul pareggio ottenuto al “Barbera” contro il Palermo e proiettandosi già alla delicata sfida salvezza contro il Frosinone.

Il bomber biancorosso ha raccontato l’emozione del suo primo gol in Serie B: «Gol a Palermo? Il primo pensiero è stato per mio figlio. Sono finalmente riuscito a dedicargli il gol, è da tanto che lo cercavo, l’ho trovato. Dopo ho subito pensato a portare la vittoria a casa, non ci siamo riusciti».