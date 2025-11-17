Maniero: «Il Padova con Gomez non parlerebbe più di zona salvezza ma di qualcosa in più»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

 

Si avvicina una delle sfide più attese del calcio veneto, il derby tra Padova e Venezia, e a introdurlo è una voce che conosce bene entrambe le piazze: Filippo Maniero, ex attaccante che in carriera ha vestito le maglie di entrambi i club. Intervistato da Il Gazzettino e ripreso da trivenetogoal.it, Maniero ha condiviso sensazioni e analisi sulla gara e sui protagonisti.

Parlando del derby, l’ex bomber ha ricordato il valore storico della sfida: «È un derby storico e ho avuto la fortuna di giocarlo al Padova ai tempi dell’Appiani. Dal punto di vista della classifica per il Padova l’importante a fine anno è salvarsi mentre per il Venezia è essere lì con le prime a giocarsi la A, ma in una gara del genere anche se gli arancioneroverdi fossero primi e i Biancoscudati ultimi si azzererebbe comunque tutto: non contano i punti che hai, devi solo pensare a metterci qualcosa in più del solito per vincere una partita che può valere tantissimo per i tifosi e la città. Non è possibile fare pronostici quando si giocano questi derby e sarà così anche sabato».

Maniero ha poi espresso parole di stima per il tecnico del Padova, Vincenzo Andreoletti: «Già l’anno scorso il mister ha fatto vedere di che pasta è fatto: anche nel modo di esprimersi con i media trasmette sempre serenità e tranquillità a tutti, ed è una dote fondamentale per un allenatore perché poi la trasmette anche ai giocatori. Quest’anno il Padova è partito abbastanza bene, ha tante squadre alle spalle e l’obiettivo primario è tenerle il più possibile dietro: ci sta riuscendo e dunque per il momento sta rispettando le previsioni di inizio stagione».

Infine un commento sul nuovo arrivato più atteso, Alejandro “Papu” Gomez: «Il Papu non ha bisogno di presentazioni per quello che ha fatto nella sua carriera: chiaro che per ripartire bene dopo un lungo stop contano l’aspetto fisico e mentale, però se ha accettato questa sfida è perché pensa di poter dare ancora qualcosa nel calcio. Lo aspettiamo tutti con grande impazienza e speriamo che sia il giocatore ammirato all’Atalanta: se fosse così, il Padova non parlerebbe più di zona salvezza ma di qualcosa in più perché è un giocatore che può fare la differenza».

Ultimissime

San Siro shock: 24enne norvegese denuncia violenza durante Italia–Norvegia

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Haaland: «Mancini mi toccava il sedere. Gli ho detto: grazie per la motivazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Palermo: settore giovanile e femminile, i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Ferrarese: «Il Frosinone lotta per obiettivi importanti con Modena, Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025

Maniero: «Il Padova con Gomez non parlerebbe più di zona salvezza ma di qualcosa in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2025