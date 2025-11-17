Palermo Women-Virtus Femminile Marsala 5-0: gli highlights del match
Vittoria netta e convincente per il Palermo Women, che nella 5ª giornata del Girone D di Serie C Femminile supera in casa la Virtus Femminile Marsala con un perentorio 5-0.
La squadra allenata da Rosalia Pipitone domina sin dai primi minuti, trovando il vantaggio al 19’ con Priolo. Al 31’ arriva il raddoppio firmato Coco, che chiude un primo tempo a forte tinte rosanero.
Nella ripresa il Palermo continua a spingere e dilaga con le reti di I. Viscuso al 55’, Tarantino al 59’ e Scalici all’81’, a conferma di una prestazione mai in discussione.
Un successo importante per consolidare le ambizioni stagionali e dare continuità ai risultati.
Guarda gli highlights della partita: